Négy zsidó háztartást vett számba a lakossági összeírás 1741-ben, 1826-ban már 1662 főt számlált a zsidó hitközség. Aztán elérkezett 1944, a világháború, és közel 1200 bonyhádi ember végezte életét Auschwitzban. 1949-ben már kevesebb, mint 300 zsidó élt a településen, majd 1956-ban szinte valamennyien elhagyták az országot…

Térjünk most vissza a napsütéses szerda délelőttre. Avigdor Galandauer feleségével érkezett Londonból Bonyhádra, a férfi ősei ugyanis innen származnak. A népes család, a kiterjedt rokonság nagy részét szintén Auschwitzban ölték meg 1944 júliusában. Avigdor nagyapja még ezt megelőzően Ausztriába nősült, ahonnan – még az Anschluss idején – el tudtak menekülni Angliába. Így a család ezen ága életben maradt.

A Brauer házaspár a hálaajándékkal

A helyi közösség megbecsült tagjai voltak

A bonyhádi ortodox temetőben Avigdor dédapjának, illetve nagyszüleinek a sírját kereste fel. A férfi megerősíti a könyvekben leírtakat, hogy anno a bonyhádi zsidók a helyi közösség megbecsült tagjai voltak, és nagyon jó kapcsolatot ápoltak a más vallású lakosokkal. Mint mondja, sajnálatos, hogy a háború és Hitler tevékenysége folytán ezeket a népcsoportokat egymás ellen hangolták, így végzetes dolgok történtek.

A két bonyhádi zsidó temetőben világszerte híres rabbik sírhelye is megtalálható, ezeket is rendszeresen felkeresik a városba látogatók. Avigdor Galandauer elmondja, hogy tavaly jártak itt utoljára, és akkor súlyos atrocitás érte a feleségét. Mikor az ortodox temetőbe értek, hogy békésen imádkozzanak, a temető területe kutyáktól hemzsegett. Ezek mindenfele szaladgáltak, megszentségtelenítették a sírokat, megtépázták az asszony ruházatát. Nem ez volt az első eset, egy évvel korábban is megharaptak egy hölgyet az ebek, és már akkor jelezték a történteket az önkormányzatnál. Tavaly márciusban a hívek pénzéből felépült egy fakerítés, amely látogathatóvá tette a temetőt, de ez ideiglenes megoldás volt.

Segített a polgármester és a jegyző

A bejelentéseket követően Filóné Ferencz Ibolya polgármester asszony és Filczinger Ágnes jegyző asszony több mint fél éven át körültekintően kereste a leghumánusabb megoldást, majd tavaly augusztusban több mint huszat, szeptemberben pedig még két kutyát szállítottak el egy biztonságos telephelyre.

Avigdor mostani látogatásának az is célja volt, hogy köszönetet mondjon ezért a polgármesternek és a jegyzőnek, akik egyaránt szívükön viselték az ügyet. Köszönik a sok leszármazott nevében, akik a világ minden tájáról érkeznek ide. Hiszen a bonyhádi zsidóknak sok-sok ezer leszármazottja van, Belgiumtól Kanadán át az USA-ig sok országban. És ők nagyon hálásak, hogy jöhetnek Bonyhádra, és a szépen karbantartott temetőben imádkozhatnak őseik sírjánál.

A Galandauer ősök névbeírása

Könyvek aláírásokkal

Délután újabb helyszínre látogatott a londoni házaspár. Brauer Zsolt régiségkereskedőt és nejét, Erikát keresték fel. Ők pár éve leltek rá megvásárolt könyvgyűjteményekben olyan kötetekre, melyekben az egykor Bonyhádon élt zsidó emberek, felnőttek és gyerekek aláírásai, beírásai szerepelnek. A Brauer házaspár elhatározta, hogy igyekszik eljuttatni ezeket a könyveket a leszármazottaknak, hiszen az értéküket az érzelmi szálak, a történelem által megsemmisített ősök emléke sokszorosára növeli a számukra.

Azóta többen is felkeresték a régiségkereskedőt az egykori rokonaik aláírását tartalmazó kötetekért. A Galandauer házaspár most öt könyvet is magával vihetett a családi név bejegyzésével. Az érzelmi értéket képviselő kötetekért a család nevében egy kiddus poharat adtak át, melyen gravírozás olvasható: Hálás köszönet a Brauer családnak önzetlen segítségükért – Galandauer family, Jeruzsálem – London.

Avigdor Galandauer - Brauer Zsolt régiségkereskedővel