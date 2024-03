– A „Több, mint zöld!” című programsorozat januártól augusztusig tart, a harmadik témakör a települési energetika kérdése, így az atomerőmű itt léte miatt adta magát a paksi helyszín – tájékoztatott az eseményen Bartuszek Lilla, a Fenntartható Városok Konferencia alapítója. Hangsúlyozta, nagyon fontos minél szélesebb körben elterjeszteni az atomenergia kérdéskörét, tisztázni az ezzel kapcsolatos félelmeket, hangsúlyozni a pozitív hatásait és az erről való gondolkodást a fenntarthatóság szempontjából. Azt mondta, hogy Paks polgármesterével korábban is már tartotta a szervezet a kapcsolatot.

Szabó Péter szerint Paks az elmúlt években nagyon sokat tett azért, hogy fenntartható város legyen, a legfontosabb mérföldkő az elektromos buszközlekedés elindítása, valamint a nagyszabású zöldítési projekt megvalósítása volt. Ezer fát ültettek Paksra, az önkormányzat csatlakozott a Race to Zero nemzetközi kezdeményezéshez, amely az ENSZ fenntarthatósági céljait valósítja meg. A polgármester szerint nagyon fontos a klímavédelem, a közterületek felújításánál minél nagyobb zöldfelület kialakítására törekedik a város, amely csatlakozott az ingyenes ledcsere programhoz is, és Pakson már kisgyermekkortól elkezdődik a környezettudatosságra nevelés az iskolákban egyesületek közreműködésével.

A konferencia része volt egy szakmai panelbeszélgetés, amelyen dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója kiemelte, nagyon fontos kérdés, hogy a gazdasági fejlődés és a hétköznapi élet milyen szinten tartható fenn. Rákóczi Péter, a Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója szerint a fenntarthatóság kérdésével kapcsolatban az atomenergia szerte a világon egyre inkább előtérbe kerül. – Az atomenergiát egyre inkább úgy kezdik értékelni, mint ami a klímavédelmet szolgáló energiaforrás, ez megtörténik uniós intézmények részéről is és a Paks II. a két új blokk építésével ezt fogja szolgálni hosszú távon – hangsúlyozta a Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója.

