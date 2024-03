Program 1 órája

Pályaorientációs családi napot szerveznek Szekszárdon

Első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal rendez közös, egésznapos pályaorientációs napot Hello tavasz, szia szakma! néven április 20-án a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum a vármegyei kereskedelmi és iparkamarával közösen – jelentette be a pénteki, közös sajtótájékoztatójukon Dömötör Csaba, a szakképzési centrum kancellárja. Az együttműködéshez az oktatási intézmény húsz duális képzésben résztvevő partnere is csatlakozott, akik interaktív, színes programokkal mutatkoznak majd be az eseményen, széles körben népszerűsítve a szakképzést, bemutatva a különböző képzési lehetőségeket.

Gazsó Rita

A programok között kipróbálhatják a VR-szemüvegeket, lesz lézerlövészet, robotprogramozás, különböző, így például vasúti szimulációs eszközök használata, lesz 3D-s ételnyomtatás, autó kerékcsere-verseny, ki lehet próbálni a különböző fal-és fafestési technikákat. A fiatalokat emellett arcfestéssel, fodrászati bemutatóval, koncertekkel, gyerekprogramokkal várják. A szervezők szeretnék, hogy a közlekedésbiztonság is megjelenjen ezen a napon, ezt a Talmácsi minimotor program képviseli egy felfújható, zárt pályán. Összesen 100-150 fiatalnak tudnak arra lehetőséget biztosítani, hogy szakképzett oktatókkal tudjanak néhány kört menni. Hello tavasz, szia szakma! címmel pályaorientációs napra várják a fiatalokat. Fotó: Kiss Albert Dr. Beréti Zsolt, a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke az eseményen kifejtette, nagyon fontosnak tartja a harmonikus, hosszútávú együttműködést a szakképzési centrummal, amelynek egyik legfontosabb része a duális szakképzésben történő részvétel, ugyanis ők akkredditálják és ellenőrzik a gyakorlati képzőhelyeket. Kiemelte, hibának tartja, hogy a szakképzés presztízse csökkent, ezért is tartja fontosnak, hogy ezzel a pályaorientációs nappal tegyenek ez ellen. Az iparkamara elnöke szerint ez a program arról szól, hogy azoknak a gyerekeknek, akiknek van bármilyen elképzelésük a jövőjükről, képük legyen az általuk kedvelt szakmákról, megtekinthessék, kipróbálhassák a különböző eszközöket.

