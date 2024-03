Teol.hu podcast 40 perce

Podcast-ajánló: A végzet asszonyától a családanyáig

Ócsai Annamária nemcsak operaénekes, de magánénektanár és előadóművész is. Zenei pályájáról, későbbi hivatásáról és zenekaráról – The Annie Project – is mesélt portálunknak.

Farkas Eszter

Ócsai Annamária nemcsak operaénekes, de magánénektanár és előadóművész is. Fotó: MW

Április 6-án, szombaton fellépnek Bonyhádon, és egy egészen új előadásformában zenélnek majd. Az öttagú zenekar ugyanis teljesen új módon állítja szembe a különböző dalokon át a végzet asszonyát, a férfifalót a szerelmes nővel, aki csak boldog párkapcsolatot és családot szeretne. Hogy vajon ezekben a nőkben van-e közös, arra a választ a koncerten keressük. Csak szerelem kell és kész!

