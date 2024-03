A város díszpolgára

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Wartig Lászlónak Dunaföldvár városáért és a térségben végzett több évtizedes lelkiismeretes, odaadó szakmai munkája elismeréseként ,,Dunaföldvár Város Díszpolgára” címet adományozott. Wartig László 1943-ban született Szekszárdon, Dunaföldváron nevelkedett. Az általános iskolát is itt végezte, majd 1957-ben Sztálinvárosba került, ahol autó-motor szerelői végzettséget szerzett.

A szakmunkásképző befejezése után tíz évig a dunaújvárosi Vasműben dolgozott. A 27 hónap katonai szolgálatot a nagykanizsai határőr kerületnél teljesítette, őrvezetőként szerelt le. Tizenhét évesen, a felnőtt korba lépve közösségi életre vágyott. Jó példa volt előtte édesapja és nagyapja, akik szintén tűzoltók voltak. Gyerekkori barátai szintén tűzoltóként szolgáltak, így 1962. március 1-jén ő is belépett az 1877-ben alakult Dunaföldvári Tűzoltó Egyesületbe, melynek a mai napig elhivatott, aktív tagja.

Az évek során több beosztásban is szolgált, 2005-ben parancsnokhelyettes lett. Jelenleg híradós, de volt már szertáros és gépkocsivezető is. Az Egyesület működésében sok segítséget nyújt a frissen belépő újoncoknak mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatásban. Fontosnak tartja a jó közösséget, amiben ő is megtalálta számítását. Féltve és szeretettel őrzi az 1800-as évek végétől vezetett, megsárgult szolgálati naplót, melyben nagyapja bejegyzései is olvashatók.

Büszkeséggel tölti el, hogy a beavatkozó tevékenységet végző önkéntesek közül az országban hatodikként jegyezték be a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, elismerve ezzel alkalmasságukat a feladat ellátására. 2015. február 18-án dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy, főigazgató a „2014-es év Önkéntes Tűzoltó Egyesülete” címet adományozta a katasztrófavédelem érdekében végzett kiemelkedő tevékenységük elismeréseként.

– Wartig László nevét mindenki ismeri a városban. Elhivatottságát, a szakma iránti szeretetét és a közösségért való tenni akarását is bizonyítja az a tény, hogy immáron több, mint hatvan éve szolgál becsülettel önkéntes tűzoltóként. Életművével példát mutat a fiatalok számára, munkája elismeréseként több kitüntetésben részesült az évek során. Országos parancsnoki dicséret, tűzbiztonsági aranyérem, Tolna Megye Védelméért érem, 50 éves szolgálati érem, tűzoltó aranygyűrű, Kiváló Társadalmi Munkás, Dunaföldvárért Emlékérem elismerések birtokosa.

A műsor során közreműködött Kovács Alíz, Mendi Milán és az Ördögszekér Táncegyesület, akik idén ünneplik megalakulásuk jubileumi, huszadik évfordulóját.