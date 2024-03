Minden adott hozzá 1 órája

Szekszárd a régió logisztikai központja lesz

Logisztikai központ lehet Szekszárd. Ez már nem újkeletű elképzelés, de most minden adott is hozzá – mások mellett erről is beszélt Berlinger Attila a Magyar Nemzetnek adott interjújában. A cikkben leírt beruházások sok új munkahelyet teremthetnek a tolnai vármegyeszékhelyen.

Munkahelyeket teremt, ha Szekszárd logisztikai központ lesz Fotó: Mártonfai Dénes

Régi elképzelés már, hogy Szekszárd olyan logisztikai központ lehetne, amely nem csak a hazai, de a tőlünk délre fekvő horvátországi és szerbiai területeket is kiszolgálhatná. A Fidesz-KDNP polgármester-jelöltje szerint ehhez most minden lehetőség adott – olvasható a Magyar Nemzet cikkében. A politikus azt mondta, a Közbeszerzési Értesítőben megjelent felhívás, ami szerint tovább épül az M9-es út, régi vágya volt a szekszárdiaknak. Ebből a szakaszból eddig még csak egy Szekszárd mellett lévő húsz kilométeres szakasz épült meg, amely a Dunán összeköti a Dunántúlt az Alfölddel. Keleti irányba, Szeged felé az 51-es és az 53-as utak összekötéséről már megjelent a Közbeszerzési Értesítőben, hogy folytatódik ez a beruházás, illetve keleti irányba, Szeged felé ennek a szakasznak a fele nagyjából megépül, valamint beköti a déli határvidéken Kelebián keresztül Szabadka felé Szerbiát is. Berlinger Attila arról is beszélt, hogy a tíz szekszárdi egyéni körzetben öt hölgyet indítanak. A képviselők között szerepeltetni akarják a helyi sportélet, az oktatási közösség, illetve a vállalkozói és egészségügyi csoportok jeles képviselőit. Az egészségügy területéről is kerestek pedig olyan hiteles, igazi szekszárdi gyökerű képviselőjelölteket, akik mind egyénileg, mind pedig csapatként is alkalmasak arra, hogy ezt a fajta együttműködést és az előremutató gondolkodást sugallják.

