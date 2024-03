Közel 11 milliárd forintot tenni ki idén Szekszárd költségvetése, csakhogy a közgyűlés csütörtöki ülésén nem sikerült elfogadni a több hónapnyi kemény munkával összeállított büdzsét. Az Éljen Szekszárd tagjai előbb több módosító javaslatot próbáltak benyújtani, majd miután azokat a kormánypárti képviselői nem támogatták, válaszul az ÉSZ nem szavazta meg a város idei költségvetését.

Szekszárd költségvetése nélkül működésképtelenné válhat a város. Fotó: Mártonfai Dénes

Szekszárd költségvetése a város működésének alapfeltétele

Veszélyben a város működése – ezzel a nem túl megnyugtató mondattal kezdődik a Fidesz frakcióvezetőjének Facebook posztja, amit azzal kapcsolatban osztott meg, hogy az Éljen Szekszárd tagjai megakadályozták a település büdzséjének elfogadását. Máté Péter azt írta, „Bomba Gábor kiposztolta, hogy beterjesztette a költségvetést, amin hónapokig dolgozott, majd nem szavazta meg. A valóság persze most is más. A költségvetést a hivatal készíti és az alpolgármester terjesztette a közgyűlés elé. Valóban sok egyeztetésen ment keresztül, és végre előremutató dolgok történhetnének Szekszárdon, de a baloldalt jobban fűti a kicsinyes politikai bosszú, mint a város szeretete. Bomba Gábor és az ÉSZ továbbra is üldözi a Tarr KSC Szekszárdot. Novemberben a csarnokból akarták kitenni őket, azt megakadályoztuk. Most az eddigi éveknek megfelelően tervezett támogatásukat akarták a negyedére csökkenteni, mert tudják, hogy épp nagy szüksége lenne rá a csapatnak. Nem engedtük, ezért képesek voltak megakadályozni az egész város költségvetésének elfogadását.“

Máté Péter azzal folytatta a bejegyzést, hogy az ÉSZ mostani akciója veszélybe sodorta a város működését. A frakcióvezető úgy fogalmazott: „Odadobták inkább az intézményeinkben dolgozó óvodapedagógusok, a könyvtári és múzeumi dolgozók, a hivatali munkatársak béremelését, felfüggesztik az égető útfelújítási programot, az óvodák felújítását. Függőben a sportcsarnok és a Babits pénze is, amit hosszú idő után szintén emelni tudtunk. A civil szervezetek támogatására 150 milliót terveztünk, benne a kulturális és sportegyesületekkel, sose volt ennyi. Most ők is várni kényszerülnek.“

Az ügy miatt Máté Péter még csütörtökön egyeztetett Horváth Istvánnal. Erről Szekszárd országgyűlési képviselője szintén a Facebookon számolt be. Horváth István azt írta, „a mai közgyűlésen az "Éljen Szekszárd" ellenzéki frakció nem fogadta el a város költségvetését, ezzel veszélybe sodorta Szekszárd működését! Ezt nem fogjuk hagyni!“

Szollár Zoltán, a Fidesz önkormányzati képviselője szintén a Facebookon adott hangot felháborodásának. Ő úgy fogalmazott, „Az Ész már megint betart! Feltételeket szab..., ...Nincs költségvetése egy Megyei Jogú Városnak. Országosan is botrány és szégyen. Nincs még egy ilyen nehéz sorsú település hazánkban, amelynek ekkora terhet kell a nem létező vállán hordania.“

Az ÉSZ képviselői önmaguknak mondtak ellent

Bár, Bomba Gábor a Facebookon korábban azt írta, „több hónapos munka után elkészült, beterjesztettük a város következő évét meghatározó költségvetést“, csütörtökön a szavazás előtt még ő és a frakciótársa, Murvai Árpád is módosító javaslatokat próbált benyújtani az addigra már összeállított büdzsé tervezetéhez. Az online elérhető költségvetési tervben az szerepel, hogy a Tarr KSC Szekszárd 40 millió forint támogatást kap a várostól, ugyanúgy, mint a korábbi években. Az ÉSZ tagjai viszont az utolsó pillanatban azt a változást szerették volna belefoglalni a dokumentumcsomagba, hogy a KSC-t csak 10 millióval támogassa most az önkormányzat, a fennmaradó 30 millió forintot pedig helyezzék el egy sporttámogatásra fordítható alapba, aminek a felosztásáról március végén született volna döntés. Az ÉSZ politikusainak elképzelése szerint a „maradék” 30 millióra így más egyesületek is pályázhatnának.