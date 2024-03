A bíró, az ügyész, a két kirendelt védő, hárman akik a vádlottakat hozták vezetőszáron, és a néhány újságíró is. Ez már nem az első tárgyalás, és tán nem is az utolsó. Az eset, ami miatt a két férfi bilincsben ül a vádlottak padján, majd két éve, 2022 júliusában történt Tamásiban, egy parkban. Együtt voltak a sértettel, aki hónapokkal előbb befogadta őket, s hivatalos kifejezéssel, szívességi használóként, életvitelszerűen, nála laktak.

Este kilenc óra volt, mind a hárman ittasak voltak. Cs. G. – most ő a másodrendű vádlott – számon kérte a sértettől, miért lopott el tőle tízezer forintot. Nem ez volt az első pénzügyi vitájuk, mint ahogy az sem, hogy pofozták, verték szállásadójukat.

Szörnyű halál jutott osztályrészül az áldozatnak Fotó: MW

Ütlegekkel adtak nyomatékot mondandójuknak

CS. G. kétszer arcul ütötte, majd H. J. – ő az elsőrendű vádlott – folytatta, olyan erővel, hogy a sértett a park szobra előtti virágágyásba, a földre került. Ott a fekvő ember fejébe többször, erővel belerúgott, cipővel rátaposott, majd a vérző sérültet mind a ketten otthagyták.

Másnap reggel visszamentek, de a még akkor is magatehetetlenül fekvő áldozatuknak nem nyújtottak semmi segítséget. Egy járókelő hívott mentőt, a férfi így jutott a dombóvári kórházba, ahol a szakszerű kezelések és beavatkozások ellenére bő másfél hónappal később elhunyt.

Mindkét vádlott volt már büntetve ittas vezetés miatt

Most az ügyész részletesen sorolja bizonyítékait annak, hogy a július este kapott sérülések okozták a sértett halálát. Említi a tanúvallomásokat, a szakértők megállapításait, a cipőkön talált vérnyomok vizsgálatának eredményét, meg, hogy mit bizonyított a poligráf. Azt is, hogy mindkét vádlott volt már büntetve ittas vezetés miatt, a másodrendűt emellett elítélték zaklatásért, majd a végzetes verés előtt egy hónappal, garázdaság miatt is próbára bocsátotta a bíróság. A bűncselekményt ez alatt követte el.

A védelem az enyhítő körülményeket említette, hogy H. J. elismerte bűnösségét, a sértett lányától bocsánatot kért, s többek közt, hogy kiskorú gyermekéről kell gondoskodnia. Cs. G. védője főleg arról beszélt, lehet, hogy nem az említett esti veréstől, hanem korábbról is származhattak az elhunyt sérülései.

Az elsőrendű vádlott bocsánatot kért

Az utolsó szó jogán az elsőrendű vádlott ismét bocsánatot kért, sajnálva amit tett. Cs. G. nem kívánt szólni. A Szekszárdi Törvényszék ítélete: az elsőrendű vádlott főbüntetése négy és fél év börtön, a másodrendű vádlott halmazati büntetése, tekintettel a korábbi, garázdaság miatti ítéletre is, öt év börtönben letöltendő szabadságveszés. Az ügyész esetleges súlyosbításért három nap gondolkodási időt kért, H. L. elfogadta az ítéletet, a másodrendű vádlott felmentésért fellebbez.