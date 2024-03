A Himnuszt követően Keszthelyi Zsolt, a helyi általános iskola történelem szakos tanára mondott ünnepi beszédet, majd az általános iskola ötödik és nyolcadik osztályos tanulóinak ünnepi műsora következett. Felkészítő tanáraik: Varjúné Lakatos Gabriella és Herger Éva voltak.

A rendezvény keretén belül díjazták a tavalyi évben kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó személyeket, csapatokat.

Kiválóan teljesítettek a Bonyhádi Spárta Sportegyesület tagjai

Elsőként a Bonyhádi Spárta Sportegyesület ifjú tagjait emelték ki, edzői Kiss Csaba és Palkó Csilla voltak. Az első díjazott a tíz éves Schnetz Dávid volt, aki két éve vesz aktívan részt a sportegyesület életében. Gyerekeknek szóló edzésekkel kezdte, de mivel testvére már rendszeresen járt edzeni, eredményeivel nagy motivációt jelentett számára. Nagyon megtetszett neki a sportág, így elkezdte az edzéseket a felnőttekkel. A Kettlebell Országos Bajnokságon Pentathlon versenyszámban elért országos bajnoki cím kiemelkedő teljesítményéért elismerésben részesült.

Schnetz Tamás huszonegy éves egyetemista, hét éve találkozott először a kettlebellel. Kezdetben csak hobbiként űzte a sportot, majd körülbelül három és fél éve döntötte el, hogy versenyezni is szeretne. A versenyeredményekért meg is tett mindent, azóta heti öt edzésen vesz részt és külön odafigyel a táplálkozására is. Tamást az IKMF Kettlebell Világbajnokságon elért világbajnoki második helyezéséért részesítették elismerésben.

Orbán Kristóf tizenhét éves, középiskolás. A sportot nyolc éve kezdte édesapjával. Kitartásának köszönhetően versenyeken is részt vesz, úgy érzi itt tud kiteljesedni. Eredményei erősítik kitartását. Kristófot a 2023-ban elért WKSF Kettlebell Világbajnokságon világbajnoki első helyezett és Kettlebell Országos bajnokság Pentathlon versenyszámban Magyar bajnok kiemelkedő teljesítményéért díjazták.

Orbán Korina két éve tizenkét évesen kezdte a sportolást kardió edzésekkel, majd áttért a golyós edzésre. Tavaly vett részt először bajnokságon, ahol mindjárt helyezést ért el. Jól érzi magát ebben a sportágban, de kacsingat a boksz felé is. Korinát Kettlebell Országos Bajnokság Pentathlon versenyszámban 2023-ban elért Országos Bajnok kiemelkedő teljesítményéért ismerték el.

A Nagymányoki Sportegyesületet is díjazták

A Nagymányoki Sportegyesületet 1932-ben alapították, az elmúlt öt évben háromszor nyertek bajnokságot, nagyon szoros mezőnyben. A tavalyi évben félévkor lemondott az edző, ekkor Gere Oszkár vállalta el ezt a szerepet és győzelemre vezette a csapatot. A jó szereplés titka, hogy a mányoki vagy mányoki kötődésű játékosok szoros kohéziót alkotnak. A Nagymányoki Sportegyesület felnőtt labdarúgó csapatát a Tolna Vármegyei II. osztályú bajnokság 2022/23-as évadban elért bajnoki első helyezés kiemelkedő teljesítményéért díjazta a helyi képviselő testület.