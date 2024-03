50 ÉVE növekvő igény mutatkozott a zacskós tej iránt megyénkben is – derült ki a Tolna Megyei Népújság 1974. március elsejei számából. „A tavalyi (1973. évi - a szerk.) negyven község helyett idén majdnem kétszer annyi, hetvenöt településre szállítanak naponta műanyag zacskóba csomagolt tejet. A bővülésre főleg a dombóvári és a tamási tejüzem ellátási körzetében került sor. Így Dombóvárról a tavalyi három helyett idén tizennyolc, Tamásiból pedig négy helyett tizenkilenc településre szállítanak naponta tejet.”

50 ÉVE „Az ájtatos betörők esete” – címmel jelent meg bűnügyi tudósítás a Tolna Megyei Népújság 1974. március elsejei számában. „Nagyobb társaságban italozott T. F. 18 éves szekszárdi alkalmi munkás és P. L. 16 éves szekszárdi dologkerülő. Állításuk szerint a templomba, a feltámadási szertartásra készültek. Boruk elfogytával betörtek a Tolna megyei Népbolt Vállalat 96. számú vegyesboltjába. Aprópénzt, cigarettát és két tucat palack bort zsákmányoltak. A környékbeliek egyike észrevette a betörést, és gyorsan értesítette a rendőrséget. A nyomozókat a rendőrkutya vezette a nagy sietve ágyba bújt tettesekhez.”

50 ÉVE virágba borult a gyulaji erdő egyik növény ritkasága – adott hírt a színes fejleményről a Tolna Megyei Népújság 1974. március elsejei száma. „A tavalyihoz képest csaknem három héttel előbb megkezdődött a Csapodi-sáfrány (latin nevén: crocus heuffelianus v. Csapodyae) virágzása. A világos lila virágú növényritkaság. amely e dombvidéki erdőség első tavaszi virága, csupán ezen a táján található hazánknak. A garasházi vadászház környékén tömeges virágzása megelőzi az ibolya nyílásáért is, leszakítása azonban szigorúan tilos, mert különleges oltalom alatt van.”

40 ÉVE megyei trófeabírálat zajlott le Szekszárdon, a tanácsi dolgozók klubjában – tudósított az eseményről a Tolna Megyei Népújság 1984. március elsejei száma. „A megye vadásztársaságainak tagjai 210 szarvas-, 350 őzagancsot mutattak be a bírálóknak. Mint mindig, most is puskavégre került egy-két ritka agancsot hordozó állat. Közülük is élre kívánkozik az a suta, amely agancsot növesztett. Mint közismert, ez a dísz csak a bakokat illeti meg.”

40 ÉVE „elektromos kerékpárt barkácsolt magának if j. Szabó Kálmán dombóvári szakközépiskolai tanuló” – emlékezett meg a megye technikatörténetének ezen jeles állomásáról a Tolna Megyei Népújság 1984. március elsejei száma. „A kempingkerékpár csomagtartóján elhelyezett villanymotort a pedálok helyére szerelt 12 voltos akkumulátor hajtja meg. A villanymotor pedig lánchajtással működteti a kerékpárt, amely egyszeri feltöltéssel 15 kilométer utat képes megtenni körülbelül 25 km-es átlagsebességgel.”

40 ÉVE Dzsessz Szekszárdon címmel adott műsort a tv 2-es programja. A Tolna Megyei Népújság 1984. március elsejei számában megjelent ajánló azt közölte, hogy a szekszárdi megyei művelődési központban megrendezett hangversenyről a pécsi körzeti stúdió készített összeállítást. Fellépett a „Szekszárdi Dzsessz trió, a Vibrafonos kvartett, a Spirituálé együttes, a Pécsi Nevelők Háza rézfúvós kvintettje, a Pécsi Balett táncosai, valamint a Szekszárdi Bigband Stark Tibor vezetésével.”

30 ÉVE liba tömő épületet biztosított a munkanélkülieknek a sárszentlőrinci önkormányzat – közölte a Tolnai Népújság 1994. március 2-i száma. „A közel ezer négyzetméteres helyiség 15-20 ember biztosíthat helyet a munkához. A tervek szerint a libák tömését helyi lakosok, főként cigányok végeznék, ezzel is csökkentve a munka nélkül lévő cigányok számát.”

30 ÉVE „egy új darab bemutatóját tartották meg a Német Színházban Szekszárdon” – írt a kulturális eseményről a Tolnai Népújság 1994. március 2-i száma. „Az ismert Grimm mesékből összegyúrt darab zenés előadás, amelyet táncokkal és énekekkel tűzdelt meg a rendező, C. Nagy István. A felhangzó dalok szövegét Heinrich Hoffman írta, a zenét pedig Lányi Péter szerezte.”

30 ÉVE közel háromszáz pályamű érkezett a megye egész területéről arra a pályázatra, amit a szekszárdi Gyermekek Háza írt ki a Fekete István műveiben szereplő állatok, növények, tájak megjelenítésére – írta meg a Tolnai Népújság 1994. március 2-i száma. A műveket az érdeklődők kiállítás keretében tekinthették meg.