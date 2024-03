50 ÉVE „a megye több helységében ünnepséget és koszorúzást rendeztek az 1848-as polgári demokratikus forradalom és szabadságharc emlékezetére” – közölt körképet a rendezvényekről a Tolna Megyei Népújság 1974. március 15-i száma. „Dombóváron délután ünnepi nagygyűlésre került sor az 1848-as emlékműnél, ahol az ünnepélyes alkalomra közel ötszáz városi fiatal jelent meg.”

50 ÉVE üzembe helyezték Szekszárdon a megye addigi legnagyobb, 25 millió voltamperes transzformátorát – tudósított az eseményről a Tolna Megyei Népújság 1974. március 15-i száma. „Ez a berendezés egymagában két és félszer annyi energiát ad, mint amennyit Szekszárdon jelenleg felhasználnak világításra, fűtésre, gépek hajtására. Az országos 120 ezer voltos gerinchálózathoz csatlakozó berendezés látja el villamos árammal a jövőben a közeli Bátaszék és Tolna egyre bővülő ipari üzemeit is.”

50 ÉVE előadó nélküli előadás volt Szekszárdon, a megyei könyvtárban – írta meg a Tolna Megyei Népújság 1974. március 14-i száma. Történt ez azért, mert a Korunk problémái című ankétsorozat rendezvényére „sem az ismert irodalomtörténész, sőt a helyettesítésére felkért előadó sem érkezett meg. Így a jelenlévők egymás közt vitatták meg Moldova György: Negyven prédikátor című regényét, hosszasan és szép sikerrel.”

40 ÉVE „Borjádon találkoztak a Petőfi-emléktúra résztvevői, a középiskolák diákjai, ahol rövid ünnepségen és koszorúzáson emlékeztek meg az 1848-as polgári forradalom és szabadságharc hőseiről, közöttük Petőfi Sándorról” – számolt be a rendezvényről a Tolna Megyei Népújság 1984. március 16-i száma. „Koszorúzás volt ezenkívül a többi, Tolna megyében található 48-as emlékműnél is. Diáknap volt még Szekszárdon, Tamásiban, Bonyhádon és Dombóváron, a többi középfokú tanintézet diákjai is ezekben a napokban emlékeznek meg különféle programok kíséretében az évfordulóról.”

40 ÉVE „a szekszárdi Gemenc-szálló két szakácsból és két felszolgálóból álló csapata második helyezést ért el a Budapesten megrendezett országos vetélkedőn” – tudósított a szép sikerről a Tolna Megyei Népújság 1984. március 10-i száma. „A versenyben részt vevő nagy szállodák csapatai az olimpiai városok színeiben indultak. A szekszárdiak Moszkvát húzták, így orosz ételek készítésével, illetve tálalásával mutatták be szakmai tudásukat. A már sokadik alkalommal megrendezett versenyen elért kiváló eredménynyel sok más szálló csapatát – köztük jó néhány pestit is – megelőzték a szekszárdiak.”

40 ÉVE „nagy erőkkel vonult ki a tűzoltóság Szekszárdon, a Mészáros Lázár utcába, ahonnan tüzet jeleztek. A helyszínre érkező tűzoltók – szerencsére – nem találtak semmit. Ezután megkeresték-találták a bejelentőt, B. M., Mészáros Lázár utcai lakost, aki kissé »virágos« hangulatban közölte, hogy füstszagot érzett... A tűzoltóság szabálysértési feljelentést tesz a meggondolatlan bejelentő ellen” – írta a Tolna Megyei Népújság 1984. március 10-i száma.

30 ÉVE 1848 március 15-re emlékeztek a megye számos településén. „Szekszárdon fél 11-kor rázendített a rezesbanda”– közölt helyszíni tudósítást az eseményről a Tolnai Népújság 1994. március 16-i száma. „A német nemzetiségi egyesület és a megyei tűzoltóparancsnokság közös zenekara jelezte az ünnepség kezdetét a Béla téri ’48-as emlékműnél. A rendezvényen ott voltak a megye, a megyeszékhely prominens személyiségei, országgyűlési képviselők, a köztársasági megbízott területi hivatala, a fegyveres erők és testületek, az oktatási és más intézmények vezetői, valamint több száz szekszárdi polgár.”

30 ÉVE új tornacsarnokkal gyarapodott a gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium – tudósított az avató ünnepségről a Tolnai Népújság 1994. március 14-i száma. „830 négyzetméteres, bordásfalakkal körülvett, automata vezérlésű kosárlabdapalánkokkal ellátott küzdőtéren hódolhatnak a diákok a mozgás örömének. Az 50 millió forintos összértékű beruházáshoz 30 milliót a Tolna Megyei Önkormányzat, 20 milliót pedig a kormány állami célcsoportos támogatásként adott. A szertárban fellelhető, mintegy 2,5 millió forint értékű sporteszközök színes választéka – 40 darab kézilabda, 20 röplabda, a legújabb típusú magasugró-állványok, gerelyek, nyújtó, korlát és a teremfocihoz használható kiskapuk – mind arra engednek következtetni, hogy Gyönk sportjában új időszámítás kezdődik.”

30 ÉVE „inkább érdekes, mint jelentős bűnügyet derítettek fel a szekszárdi rendőrök a napokban, igen rövid idő alatt” – jelent meg a cikk a Tolnai Népújság 1994. március 11-i számában. „Betörtek a Gemenc Expo egyik pavilonjába, ahonnan 3 darab fejhallgatós rádiót, az ugyancsak feltört büféből pedig mintegy 50 forint (!) értékű 10 és 20 fillérest »zsákmányolt« a – fogás nagyságából ítélve – nem túl szerencsés napot kifogó tettes. Másnap jelezték a rendőröknek, hogy valaki járkál az expo közelében. Mint az igazoltatás, majd némi kérdezz-felelek, ezt követően a beismerés után kiderült, maga a tettes tért vissza a színhelyre, talán valami zsírosabb falat reményében, vesztére.”