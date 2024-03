Vadonatújak és összesen három darab van azokból a kukákból, amik a napokban kerültek ki a szekszárdi Kápolna térre. A környék nagyon népszerű kiránduló, pihenőhely a szekszárdiak körében, ezért is volt fontos, hogy az odaérkezők kulturált körülmények között helyezhessék el a játszótéri időtöltés, vagy a sétálás során keletkezett szemetüket.

Szükség volt az új kukákra, mert nagyon sokan járnak pihenni a Kápolna térre. Fotó: Mártonfai Dénes

Az apró, de annál fontosabb fejlesztésről Szollár Zoltán, a körzet önkormányzati képviselője azt mondta portálunknak, nagyon örülnek az új gyűjtőkonténereknek, és annak, hogy a polgármesteri hivatal munkatársai ismét gondoskodtak arról, hogy a helyiek rajta keresztül érkező jelzésének eleget tegyenek.

A képviselő azt is elmondta, tervben van az is, hogy a Bethlen Gábor és a Bocskai utcák környékére is új kukákat helyezzenek ki a városháza szakemberei. Várhatóan ezekre is hamarosan sor kerül majd.