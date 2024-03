Mint ismeretes, a Völgységi Tehetséggondozó Egyesület célja, hogy felkutassa és kitüntesse azokat a 12 - 20 év közötti fiatalokat, akik kiemelkedő – országos és nemzetközi – eredményeket érnek el a művészetek, a tudományok vagy a sport területén. A civil szervezet ez év februárjában megtartotta rendes közgyűlését és titkos szavazáson a 11 felterjesztés közül hármat talált érdemesnek a 2024. évi kitüntetésre.

A Völgység talentumai – A kitüntetettek és a díjátadók balról jobbra: Gűth Máté, Drága László, Kozma Szemere, dr. Katz Sándor, Sági Kristóf és Oláh Annamária. Fotó: Máté Réka

Gűth Máté zongora, Kozma Szemere kémiai, Sági Kristóf pedig kiemelkedő karate eredményeiért vehetett át díszplakettet, oklevelet, valamint 40.000 forint ösztöndíjat. A fiataloknak járó elismerést Drága László karnagy, Merész Konrád-díjjal kitüntetett nyugalmazott zenepedagógus, dr. Katz Sándor Prima Primissima Díjas, valamint Merész Konrád-díjas nyugalmazott pedagógus, valamint Oláh Annamária Boros Dezső-díjas nyugalmazott pedagógus adta át.

Íme, a Völgység talentumai elismerésben részesült fiatalok:

Güth Máté

Güth Máté a Bartók Béla AMI Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Iskola tanulója, felkészítő tanára: Seleljo Alexandra zongoratanár.

Gűth Máté zongora tanulmányait öt évvel ezelőtt kezdte. Zenei tehetsége korán megmutatkozott. Rendkívül muzikális, szorgalmas, érdeklődő. Zeneiskolai munkáján kívül szívesen vesz részt nyári zongora kurzusokon, rendszeres szereplője városi és gimnáziumi rendezvényeknek. Tudását megméretteti megyei, regionális és nemzetközi versenyeken is. A legutolsó 3 verseny komoly nemzetközi mezőnyben (Németország, Ausztria, Lengyelország, Kuba, Kína, Japán, stb.) zajlott. Rangos nemzetközi zsűri előtt érte el ezeket a kimagasló eredményeket.

Aktív személyes kapcsolatot ápol konzervatóriumi tanárokkal (Szent István Zeneművészeti Szakközépiskola), illetve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanárával Eckart Gábor professzor úrral, akikhez szervezett, de egyéni alkalmakkor is jár gyakorolni, vagy csak tanácsokért technikája tökéletesítésének érdekében. Mindemellett tanulmányi téren is megállja a helyét, hiszen jeles tanuló.

Jelentősebb eredményei: • 2022. március 18. Tolna Megyei Zongoraverseny: Ezüst fokozat • 2022. november 22. Rév Lívia V. Dél-Dunántúli Regionális Zongoraverseny, Kaposvár: 1. helyezés • 2023. április 3. XVIII. Tolna Megyei Négykezes Találkozó, Tolna: Kiemelt Nívódíj • 2023 április 5. VI. Regionális Alapfokú Szanyi Irma Zongoraverseny, Székesfehérvár: Kiemelt Arany Minősítés



Kiemelkedő nemzetközi eredményei: • 2023. november 15. VIII. Danubia Talents International Music Competition, Budapest: 2. helyezés • 2023. november 19. XI. Ferenczy György Nemzetközi Chopin Zongoraverseny, Budapest: Dicséret, első 5 közé jutás • 2023. december 1. VI. Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny, Budapest: Nagydíj (egyedüliként 100%-os pontszámmal).

Kozma Szemere

Kozma Szemere a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium 12-ikes tanulója, felkészítő tanárai: Göbl László és Bölcskei Bence.

Szemere személyiségét tükrözi nagyfokú érdeklődése, kitartó kutatásai a természettudományok világában. Tevékenysége különösképpen a kémia tudományához kötődik. Az általa megszerzett tudás nem csupán a tanórai anyagot tükrözi, azon túlmutat. Tudása és tehetsége okán már 10. osztálytól nem jár kémia órára és az előrehozott kémia emelt szintű érettségit a 11. osztályban megszerezte 95 százalékos eredménnyel, hogy iskolán kívüli munkájára és versenyeire koncentrálhasson. Saját magát képezi, kapcsolatok (személyes és kutatócsoportok), online ill. könyvek segítségével. Legtöbb esetben önmaga keresi a kutatási témákat versenylehetőségeket, kiírásokat, melyben családja támogatja, finanszírozza. A versenyeredményei kimagasló képességéről tesznek tanúbizonyságot. A kémia iránti érdeklődése hatalmas tehetséggel, szorgalommal párosulva vezettek az általa elért eredményekhez.

A felterjesztésben felsorolt számos eredményei közül talán a legjelentősebbek:

• az Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny 1. hely • a Szebenyi Mária Kémia Emlékverseny 1. hely • az EGIS Kut-éj kémia csapatverseny 4. hely (2022) és 2. hely (2023) • a Curie kémiaverseny 10. hely, az International Chemistry Competiton ezüstérem (2022 május) és ezüstérem (2022 október) • az EOES nemzetközi verseny kémia válogatója országos 5. hely • Irinyi János kémiaverseny 9. hely (2021) és 18. hely (2022) Tulajdonosa a Richter Gedeon Talentum díjnak, valamint a Nemzet Fiatal Tehetségei ösztöndíjban is részesült.

Sági Kristóf

Sági Kristóf a bonyhádi Arany János gimnázium 11. osztályos látássérült tanulója, felkészítő: Rendás Péter edző.

Kristóf rendkívül szorgalmas, kitartó, életerős és életvidám, aki sajátos nevelési igénye ellenére az osztályközösség meghatározó egyénisége. Parasport eredményeivel példaként jár tanulótársai előtt.

Legrangosabb eredményei: Karate Gloper 1er Open d’Afrique Inclusive Karate Championnat /2022. május – Oujoda, Marokkó/ - egyéni arany minősítés; csapat arany minősítés; edzővel ezüst minősítés

IV. Inkluzív Karate Világbajnokság /2022. augusztus – Szekszárd/ - egyéni ezüst minősítés

Dream Cup Word I-Karate Championship /2022. november – Budapest/ - egyéni 1. helyezés, országos bajnok

V. Inkluzív Karate Világbajnokság /2023. június – Antwerpen, Belgium/ - egyéni világbajnok 2. helyezés, páros védés világbajnok 1. helyezés

