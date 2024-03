A városáért és a térségben végzett több évtizedes lelkiismeretes, odaadó szakmai munkája elismeréseként ,,Dunaföldvár Város Díszpolgára” címben részesült a hétvégén Wartig László, harmadik generációs önkéntes tűzoltó – írják róla a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján.

Sokak Laci bácsija 1943-ban született Szekszárdon, Dunaföldváron nőtt fel, majd Dunaújvárosban szerzett autó-motor szerelő szakmát. Tíz éven keresztül dolgozott a dunaújvárosi vasműben, huszonhét hónapnyi katonai szolgálatát pedig a nagykanizsai határőr kerületnél teljesítette. A Dunaföldvári kenyérgyárban 1970-től vállalt munkát, ahonnan a költségvetési üzembe került, és onnan ment nyugdíjba.

Még részt vállal a beavatkozásokban

Édesapja és nagyapja is a nagy múltra visszatekintő Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja volt. Közösségi életre vágyó ifjúként Wartig László 1962. március 1-jén szintén belépett az egyesületbe, amelynek hatvankét éve elhivatott, aktív tagja, és 81 évesen még mindig részt vállal a beavatkozásokban. A legaktívabb tűzoltóként szerepel a neve a statisztikákban. Több beosztásban is szolgált. Parancsnokhelyettes volt 2005-től, de szertárosként és gépkocsivezetőként is adott korábban szolgálatot. Jelenleg híradós, az elméleti és a gyakorlati oktatásban egyaránt a fiatalok mentora.

Munkája elismeréseként több kitüntetésben részesült az évek során: országos parancsnoki dicséret, tűzbiztonsági aranyérem, Tolna Megye Védelméért érem, 50 éves szolgálati érem, tűzoltó aranygyűrű, Kiváló Társadalmi Munkás, Dunaföldvárért Emlékérem. A hétvégi gálán, amikor a színpadra szólították Laci bácsit, hogy átvegye a „Dunaföldvár Város Díszpolgára” elismerést, néhány percre átadta a nadrágszíján készenlétben tartott EDR rádióját az egyesület parancsnokának.

Feleségével egy lánygyermekük született, és három lányunoka büszke nagyszülei.