„Beérik az elmúlt évek munkájának gyümölcse: örömmel jelentem be, hogy megnyertük a Bonyhádi Általános Iskola "Széchenyi István Általános Iskola" udvarának fejlesztésére, korszerűsítésére benyújtott 180 millió forintos TOP+ pályázatunkat. Együtt gondolkodva a Tamási Tankerületi Központtal, Steiner Krisztiánnal, az intézmény főigazgatójával és az iskola pedagógusaival, egy olyan komplex fejlesztést valósítunk meg, amely a sportudvar egészét érinti. Többek között megújulnak a játszóeszközök, új röplabda, kosárlabda és futópályát építünk, a távolugró gödör is új lesz, és a világítást is korszerűsítjük. Komfortos és modern környezet várja majd a gyerekeket. A városunk fejlesztését is folytassuk közösen!”