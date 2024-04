„Mi is Filóné Ferencz Ibolyára szavazunk. Ezúton szeretnénk további támogatásunkat kifejezni az elkövetkezendő ciklusra is Filóné Ferencz Ibolyának, akinek polgármesteri munkássága jó példa lehet sokak számára. Az évek során egy lelkiismeretes, szívvel-lélekkel a közösségért, a lakosságért dolgozó, a vállalkozásokat segítő, határozott, kedves polgármester asszonyt ismerhettünk meg személyében. Külön öröm számunkra, hogy az elmúlt években a polgármester asszonnyal és a önkormányzat dolgozóival közösen a Knipl Kft. telephelyén történt beruházások megvalósításával még sikeresebbé tudtuk tenni a cégünk működését, versenyképességét, területi terjeszkedését. Ezáltal az önkormányzat cégünktől több adóbevételhez jutott, ami számukra is nagy segítséget jelent a működésükben. Bízunk benne, hogy a következő években is polgármester asszony és csapata vezeti majd a városunkat! A továbbiakban is sok sikert kívánunk neki!”

A Knipl család és a Knipl Kft. vezetése nevében: Sebestyénné Knipl Krisztina.