A sajtótájékoztatón a rövidfilmes versenyekről esett legtöbb szó, de Szécsi Gábor dékán azt is elmondta, hogy a kapcsolat az alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem között szorosabbá vált azáltal is, hogy a Forgass a Földért program az egyetem stratégiájának elemévé vált. Ez egyedi döntés, mert a stratégiai anyagokba nem nagyon épülnek be konkrét projektek vagy programok, mert általánosságban fogalmaznak a stratégiát alkotók. Most viszont kivételt tett az egyetem, mert ez a filmmaraton egy életképes, és a mai fiataloknak kitalált történet.