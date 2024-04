Heringes Anita polgármesterjelölt múlt keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az egyes körzetben Molnár József, a kettesben Nagy Balázs, a hármasban Horváth Zoltán, a négyesben Mezősi Árpád, az ötösben Kudorné Szanyi Katalin, a hatosban Barnabás István, a hetesben Weisz Mátyás, a nyolcasban Spiegel György indul a képviselői pozícióért – számolt be a TelePaks.

A jelöltek mindegyikének kiemelten fontos Paks szeretete, az elkövetkező öt évben azon dolgoznának, hogy mindenki érezze jól magát a városban. A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy a PDF jelöltjei élhető várost, igazi közösséget szeretnének építeni. A lokálpatriotizmust egy fontos kifejezésnek tartják, ezért a civil szervezetek erősítésének is kiemelt szerepet szánnak. Heringes Anita kedden arról is beszélt, úgy látják a pártpolitikának nincsen helye a városvezetésben, ezért ennek mellőzésével kívánják végezni a munkát.