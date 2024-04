Az esemény középpontjában a mezőgazdasági gépek voltak, de azért, hogy a tömegközlekedési eszközökkel is ismerkedjenek a gyerekek, a csapat vonattal utazott Bajára, a vasútállomásról pedig különbusszal érkeztek a helyszínre. A Mérey óvoda összes óvodása, negyvenhét kicsi számára ezzel elkezdődött a nagy kaland a mezőgazdasági gépek között.

– A gyerekek közelről is megnézhették a mezőgazdasági gépeket, megállapították, hogy egy-egy nagyobb traktor kereke magasabb, mint egy felnőtt magassága és a kombájn, amire felmászhattak, majdnem akkora, mint egy ház – mondta portálunknak Molnárné Lovász Andrea. Hozzátette, a gyerekek felülhettek a kombájnra, kisebb és nagyobb traktorra, a telepen található kilátóról pedig belátták az egész helyszínt.

– Másnap pedig már élményrajzokat is készítettek a kalandról, sőt, kockákból meg­építették az Axiál Kft. telephelyét. Beszéltek az élményeikről, közösen újra élve az előző nap nagyszerű élményeit – tette hozzá Molnárné Lovász Andrea. Elmondta, hogy a Mérey óvodában nagy hangsúlyt helyeznek az élménypedagógiára, intézményükben rendszeresek a kirándulások, fontosnak tartják a természetközeli nevelést, a fenntarthatósági szemléletet. A szülők is támogatták a programok megvalósítását. Ezt a kirándulást is egy segítő édesapa kezdeményezésével a Grain Plus Kft. és az óvoda alapítványának anyagi támogatásával tudták megvalósítani.

A változatos óvodai programok szervezésében a gyerekek hozzátartozói hívták már őket szüretre, az ovisok május körül közösen ültetik a virágot szüleikkel, és közösen tervezik meg az újabbnál újabb kirándulásokat. Óvodájuk idén a Zöldovi címet is elnyerte. A leendő ovisaikat szeretettel várják az április 22–23-ára meghirdetett óvodai beiratkozásokra. Az élményeken túl ajándékokkal is gazdagodtak a gyerekek az Axiál Kft. jóvoltából: kaptak láthatósági mellényt, színezőt, hátizsákot és kis játék Manitou-t.

Az ovisok a mezőgazdasági, építőipari és anyagmozgató gépek értékesítésével, szervizelésével és alkatrész-ellátásával foglalkozó Axiál Kft. bajai telephelyén a terménykereskedelemmel foglalkozó tataházai GrainPlus Kft. jóvoltjából töltötték el a kedd délelőttöt. A Grain Plus Kft. a szekszárdi Mérey óvoda egyik támogatója.