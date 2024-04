Bár nem kenyerem a káromkodás, sajnos időnként az én számat is hagyják el nyomdafestéket nem tűrő szavak. Volt, mikor azon kaptam magam, hogy a korábbiaknál jóval többször teszem ezt, mígnem az okára is rájöttem. Pont egy olyan sorozatot néztem, amelyben a főszereplő nő gyakran használt csúnya szavakat.

Annyira beszippantott a történet, hogy átragadt ez a rossz szokás, ami a sztori befejeztével szerencsére el is illant. A minap az utcán sétálva lettem figyelmes egy idős férfi méltatlankodására. Valószínűleg elfelejtett valamit, és gondoltam, most biztos jön valami cifra ciráda. Ami végül így hangzott: a kutya meg a macska! Végül is, így is lehet.