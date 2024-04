– Szeretnék kiemelni két szervezetet, amelyeknek sokat köszönhetünk nagyvonalú segítőkészségükért: a Evangélikus Egyház Szeretetszolgálat nem csak a templomát ajánlotta fel már nem először a fehér bot napja nagy rendezvényünk helyszínéül, hanem élelmiszeradományokat gyűjtöttek nekünk.

Nagyon jól esett a Mathias Corvinus Kollégium (MCC) szekszárdi szervezetének karácsonyi felajánlása: náluk rendezhettük ajándékozó ünnepségünket, különben fűtetlen helyiségben, hidegben, nagykabátban kellett volna mindezt megtenni. Egy évvel korábban, szintén karácsony apropóján ők is gyűjtöttek már nekünk adományokat, és lehetővé tették számunkra azt, hogy úgynevezett érzékenyítő órákat tarthassunk náluk is diákoknak – emelte ki Kovács Emese.

Mint arról már lapunk is beszámolt, a szekszárdi önkormányzat mint tulajdonos, eladja a Hunyadi utcai székházat, ami több más szervezet mellett, az ő otthonuk is már nagyon régóta. Új otthont kell keresni, ahhoz, hogy a szervezeti életük, a mostani működés színvonala, a rendezvényeik száma a jövőben is megmaradjon. Hogy ne járjanak ismét így, mindenképpen saját tulajdonú új otthont szeretnének.

Így az a tervük, hogy az egyesület saját ingatlant vásárol a közeljövőben, amihez várják velük szolidáris, céljaikkal azonosulni tudó gazdasági szereplőktől, cégektől, intézményektől, magánszemélyektől a lehetőségeik függvényében az ingatlanvásárláshoz szükséges támogatást. Ehhez a közeljövőben úgynevezett téglajegyek kibocsátását is tervezik.