A londoni központú Bridge design & engineering nevű nemzetközi szakmai lap nyomtatott magazinja a címlapján közölte a Magyar Építők fotósa, Erdei Mihály képét a híd egy korábbi építési fázisáról. A londoni központú szaklap ugyanakkor egy terjedelmes cikket is szánt a Duna Aszfalt Zrt. kivitelezésében zajló fejlesztésre: a magazinban a közép-európai körkép egyik állomásaként három oldalon írnak a projektről.

A magazinban megjelent cikk úgy fogalmaz, Magyarországon ez év januárjában az ország 20. Duna-hídjának építése jelentős mérföldkőhöz érkezett: a hídpálya több héttel a tervezett határidő előtt elérte a lezárást. A cikkben a projekt legnagyobb kihívásait is részletezik, többek közt kifejtve, hogy a szerkezetépítés során a híd 89 szegmensből tevődött össze, amelyek mindegyikéhez több mint 150 munkafolyamat tartozott.

Ahogy azt korábban is megírtuk, az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában zajló projekt már a hordógurításon is túl van, a Magyar Építők információi szerint hamarosan a próbaterhelést is elvégzik a 946 méteres építményen.