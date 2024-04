– Magyarországon 1944 júniusában, a német megszállást követően megkezdődtek a deportálások. Paksról mintegy nyolcszáz embert vittek el haláltáborokba, erre emlékezünk – mondta Szabó Péter a programot megnyitó beszédében. A polgármester szerint különösen a mai közel-keleti események tükrében fontos, hogy a fiatalok tisztában legyenek a nyolc évtizede történt eseményekkel, azért, hogy ne ismétlődhessenek meg többé.

Szabó Péter közösségi oldalán is emlékeztetett az eseményre. Úgy fogalmazott, történészként, történelemtanárként és magánemberként is mélyen megérinti, ami a zsidósággal történt a második világháborúban. Már egyetemista éveiben foglalkoztatta ez a téma és külön a paksi zsidóság története is. Mint írta, 1994-ben, a holokauszt 50. évfordulóján Paks városa követendő példát mutatott más városoknak is azzal, hogy vállalta a felelősséget és az emlékezés fontosságát hangsúlyozva magyar és héber nyelvű emléktáblát állított az egykori gettó helyszínen, a volt zsinagóga, a mai könyvtár falán.

A rendezvényen a diákokhoz közel álló zenés játékot mutatott be a Sabbathsong Klezmer Band. Percek tánca című előadásukban Szenes Hanna életét mutatták be, aki 23 évesen lett áldozata ennek az időszaknak. Versei és édesanyja visszaemlékezései alapján készült a zenés játék. Délután az egykori zsinagóga, ma a Pákolitz István városi könyvtár épülete előtt folytatódott a megemlékezés a városvezetők, politikai szervezetek, egyházak képviselői, intézményvezetők részvételével, ahol közreműködött a Sabbathsong Klezmer Band, majd a jelenlevők megkoszorúzták a könyvtár falán 1994-ben elhelyezett emléktáblát.