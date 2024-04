„A klasszikus zenét nem azért érdemes megismerni, mert műveltebbek leszünk általa, hanem mert a világról elképesztően sokat mond el, olyan mélységeket tár fel az emberi viselkedésről, a viszonyokról, a hitről, Istenről, halálról, életről, amit talán a Biblián kívül semmi más.” Dr. Tóth Csaba Attila, a Léleképítő, mint értékrend erősítő program házigazdája idézte ezt a gondolatot a hétfő esti rendezvény bevezetéseként.

Dr. Batta András tartott előadást a Léleképítő hétfői rendezvényén. Fotó: Mártonfai Dénes

Méghozzá attól a személyiségtől, akit egyúttal vendégként köszöntött a helyszínen, azaz a Szekszárdi Garay János Gimnázium dísztermében. Ez alkalommal dr. Batta András PhD, egyetemi tanár tartott előadást Kerek égen járok címmel. Az Erkel Ferenc-díjas, Széchenyi-díjas zenetörténész, a Magyar Zene Háza igazgatója egyebek mellett saját, zenei pályafutásáról is áttekintést adott, beszélt például a már gyermekkorban megmutatkozó, csellózás iránti elkötelezettségéről.

Fotó: Mártonfai Dénes

A tanítás is része mindennapjainak, emellett életútjának van egy úgynevezett média vonulata is. Hiszen gyakorta hallható népszerű előadásaival a rádióban és látható mértékadó zsűritagként a televíziós, komolyzenei tehetségeket kutató versenyeken is.

Az előadásról hamarosan részletes tudósítást is közlünk.