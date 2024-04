Árvai Zoltán, a DMFC SE elnöke (a Magyar Buhurt Szövetség alelnöke és a Soft Armored Fighting European Federation S.A.F.E. Hungary elnöke) portálunknak elmondta, az idei évben március 10-én szervezték meg az első Völgységi Buhurt Sparring-ot nagymányoki edzőtermükben, ahová huszonnégy harcos látogatott el, közülük négy horvát és tíz magyar páncélos buhurtos mellett tíz soft buhurtos jött el.

– Nagy rendezvényünket a Völgységi Nyílt Soft Vívó Tornát április 6-án szombaton tartottuk – válaszolta kérdésünkre az SE vezetője. Ezen a versenyen négy kategóriában harminc harcos versengett kard és pajzs számban a Völgység Soft Buhurt Bajnoka címért. Csapatok érkeztek Visegrádról, Budapestről és külföldről is: Lengyelországból és Franciaországból. A versenyt Nagymányok Önkormányzatának jóvoltából a Nagymányoki Közművelődési Központban tarthattuk meg, így a résztvevők kulturált körülmények között versenyezhettek. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a helyi polgármester és művelődési központ igazgatójának.

Az egyesület következő saját szervezésű versenyét június 15-én a Szászvári Várkastély Szász Vár-nap rendezvényének keretein belül tekinthetik meg, ahol fémpáncélos három a három ellen, csoportos buhurt, valamint kard és pajzs kategóriájú mérkőzéseket láthatnak a nézők, ami szintén nemzetközi lesz, mivel egy cseh csapat már most jelentkezett a megmérettetésre.

Mi is az a Buhurt?

– A Buhurt, mint sport, a középkori harcok modern megközelítése. Ebben a sportágban az egész testfelületet támadják, és az ütéseket teljes erővel viszik be. A résztvevőknek a fegyverek (kardok, pajzsok, fejszék, bárdok, buzogányok) használata mellett a szorítói (karám) technikák és taktikák is megengedettek. A felszerelések és a szabályok csak részben alapulnak történelmi forrásokon. A versenyeken modern védőfelszereléseket és biztonsági előírásokat alkalmaznak a résztvevők biztonságának érdekében.

Az egyesület vezetője kiemelte, hogy a versenyeket gyakran középkori vásárok vagy várjátékok keretein belül rendezik meg, hogy a résztvevők és a nézők teljes mértékben beleélhessék magukat a kor hangulatába.

– Az ilyen versenyeken egyéni és csoportos kategóriákban lehet indulni. Ez a sportág egy olyan élményt nyújt, ahol a résztvevők és a nézők is valóban átélhetik a középkori harcok izgalmát és hangulatát. A Buhurtnak a legnívósabb világszínvonalú rendezvénye a minden második évben megtartott Nemzetek Csatája ahol a világ minden szegmenséből érkeznek csapatok, Új-zélandtól Kanadáig. Csapatunk tagjai harcoltak már több világbajnokságon is a Nemzeti válogatottban: Prágában, Barcelonában, Santa Severában, Szendrőn és legutóbb Libusinban is.

A 2025-ös VB helyszíne még sorsolás alatt van, aminek eredményét már nagyon várjuk. A Soft Buhurt is egy fullkontakt küzdősport, amelynek célja a gyermekek és felnőttek felkészítése a történelmi páncélos vívásra. A harcosok teljes testüket habszivacs védőfelszerelés borítja, beleértve a fémrácsos védősisakot is, és habszivacs borítású kardokkal és pajzsokkal küzdenek meg egymással. A sportágban alkalmazott védő és támadó felszerelések, valamint a páncélzatok egységes biztonsági szabályrendszer alapján kerülnek elfogadásra, amelyet a nemzetközi szervezet, a S.A.F.E. határoz meg. A Soft Buhurt már néhány éve jelen van Magyarországon, de csak az utóbbi időben alakult ki egy egységes, szabályozott formává.