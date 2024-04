Szekszárdon már hivatalos értesítést kaptak arról a lakók, hogy április 23-ával megkezdik a fűtésiköltség-elosztók leolvasását a központi fűtéses lakásokban. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy véget ért a fűtési szezon. Bár a következő napokra lehűlést jelez a meteorológia, a szolgáltatók azt ígérték nem fognak fázni a lakók, mert igény szerint fűteni fognak továbbra is.

Nyár elején lesz az elszámolás

A távfűtéses lakások melegen tartása nagyon kényelmes a lakók szempontjából, csak tekergetni kell a hőszabályzót. Az adott év téli időszakában az előző év fogyasztása alapján kiszámolt átlagot fizetnek az érintettek több városban is, kivétel ez alól Paks. A szezonról a teljes elszámolás általában nyár elején történik meg, ekkor derül ki, hogy rá kell-e fizetnie az adott lakásban élőknek az eddigiekre, vagy még vissza is kapnak a befizetett összegből.

Novemberben volt hideg

Szekszárdon 5682 lakásban és 255 közületben biztosítja a meleget a szezonban a Szekszárdi Távhőszolgáltató. Idén november közepe volt hidegebb a vártnál, majd decemberben pár napig. A január, február, március pedig enyhébb volt a szokottnál.

Kellene tudni előre, milyen lesz a tél

Bonyhádon 860 lakást és néhány közületet lát el meleggel a Fűtőmű Szolgáltató Kft., melynek igazgatója, Kiss Lajos elmondta, a múlt évekhez képest a gázbeszerzési árak emelkedtek. A fogyasztás a tavalyi évnél kisebb volt, ami gondot is okozott nekik, hiszen a tavaly az idei szezonra lekötött fel nem használt mennyiség után kötbért kell fizetniük. Ezekben a napokban kell lekötniük a következő fűtési szezonra szánt energia mennyiséget. Ki tudja előre, milyen lesz majd a tél? Ha sokat kötnek le az is baj, ha kevesebbet az is. Ugyanakkor sokat kell harcolni a lakókkal a tartozásaik befizetése miatt.

Kiss Lajos elmondta, május 15-ig készenléti állapotban figyelik az időjárást, ha kérik a közös képviselők, akkor újra indítják a fűtést.

Külön számolják a melegvizet, külön a fűtést

Dombóváron 2053 lakást és tíz intézményt fűt a városhoz tartozó Veolia Energia Magyarország Zrt. A körzetükben jellemzően a melegvíz-felhasználás elszámolása májusban, a fűtésé júliusban van. A lakók tartozása, és annak a behajtása ebben a városban is gond, de az bizakodásra ad okot, hogy némileg csökkent a fizetéssel elmaradók száma. Igaz, egyből lépéseket tesznek, ha valaki nem fizet.

Pakson a legolcsóbb a fűtés és a melegvíz

Pakson a hőszolgáltató a Duna Center Therm Kft., akinek képviselője elmondta, hogy az idei évben a kedvezőbb időjárásnak köszönhetően kevesebb volt a fogyasztás ebben a szezonban. Náluk a legolcsóbb a tarifa a vármegyében, minden hónapban van elszámolás a tényleges fogyasztás után, amit jellemzően légköbméter alapján számolnak. A kedvező helyzet ellenére mégis vannak, akik nagyobb összeggel tartoznak a szolgáltatónak.