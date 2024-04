Fura, de igaz: a háborút és a békét is a fegyverek hozzák el. Képes Géza így ír 1945 február című versében: „… s mi vergődtünk a rabság szigetén, / de jött felénk ragyogó fegyverekkel / a szabadság, az emberség, a fény.”

Fura, de igaz: az ENSZ-ben nehezen haladnak a dolgok. Tanácskoznak a békéről, a háborúk befejezésének lehetőségeiről, a polgári lakosság védelmének szükségességéről, de nincs meg a kellő szavazattöbbség. Még határozatokat se tudnak hozni, nemhogy intézkedéseket.

Fura, de igaz: olyan is megtörtént a világszervezet egyik ülésén, hogy az orosz küldött tűzszünetre, tárgyalásos rendezésre szólította fel az izraelieket és palesztinokat. Erre csekély az esély. Az izraeli képviselő szerint: „… a Hamász nem áll le, amíg Izraelt el nem pusztítja, ezért Izraelnek kell először a Hamászt elpusztítania a megmaradás érdekében.”

Fura, de igaz: Romániában állomásozó brit pilóták is részt vettek abban a bevetésben, mely során az Izraelre kilőtt iráni drónokat és rakétákat likvidálták. A NATO védelmi szervezet, Izrael nem tagja a NATO-nak. Szép dolog megvédeni a megtámadottat. Tel-Avivot is. Damaszkuszt is.

Fura, de igaz: ha a háború véget ér, azzal nem ér véget a háborúság. A sérelem, a személyes veszteség megtorlásért kiált. Beszédes példa a délvidéki szerb-horvát, szerb-magyar ellentét… Egy ukrán dokumentumfilmes, Evgeny Afineevsky nyilatkozta, hogy az ukránok legalább 40-50 évig biztosan nem fognak megbocsátani az oroszoknak.