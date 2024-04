A magyar és az izraeli himnusz elhangzása után Csötönyi László, Szekszárd Közgyűlése Kulturális Bizottságának elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Friedmann Tamás, a Szekszárdi Izraelita Hitközség és a Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság nevében emlékezett a korszakra, amikor hittestvéreiket Szekszárdról és környékéről haláltáborokba hurcolták, s mintegy hatszázan soha nem tértek vissza. Emlékük vigyázza azt is, hogy ilyen szörnyű emberirtás többet ne történhessen meg.

Friedmann Tamás. Fotó: Mártonfai Dénes

Több mint ötszáz szekszárdi zsidó életét követelte a holokauszt

Ezt követően Gyurkovics János alpolgármester idézte fel a második világháború legborzalmasabb történetét, az emberi gyűlölet szülte holokausztot.

A tömeges népirtás hazánkban is százezrek halálát okozta, mondta, s közöttük voltak több mint fél ezren szekszárdiak. Most arra teszünk kísérletet, hogy közelebb hozzuk az áldozatok emlékét a ma emberéhez, mert Szekszárdon olyan lakóit vesztette el a város, akik a gazdasági és közéletben meghatározó szerepet töltöttek be.

Sorolta az áldozatokat: 1944 áprilisának közepén deportálták a Pirnitzer áruház tulajdonosát, Pirnitzer Edét és feleségét, a város főorvosát dr. Kelemen Józsefet is feleségével együtt hurcolták el, s akkor látták a szekszárdiak utoljára Rubinstein Mátyást, a város utolsó főrabbiját is, akit a zsinagógához tartozó házból vittek el. Erdős Nándor pék, a hitközség utolsó elnöke ugyan visszatért Rákóczi utcai házába, de felesége az auschwitzi lágerben vesztette életét.

A városért cselekvő emberek voltak mindannyian. Ezért a Szekszárdi Hitközséggel és a Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társasággal közösen, mint más hazai és külföldi városokban, botlatóköveket helyezünk el, hogy láthatóvá tegyük ezeknek az embereknek a nyomát – mondta Gyurkovics János.