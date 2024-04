Ferenc Vilmostól, a Szekszárdi "Dicenty Dezső" Kertbarát Kör alapító elnökétől elhangzott, most van a legnagyobb szükség arra, hogy egyre többet tegyenek a szőlő és a bor termesztési kultúrájáért, hiszen az ágazat megint olyan helyzetbe került, mint valamikor Dicenty Dezső életében, amikor is nagyon nehéz volt eladni a bort. Hozzátette: annak idején Dicenty Dezső rájött arra, hogy a szőlő-bor értékesítésben más lehetőségeket is kutatni kell, és már akkor az alacsony alkoholtartalmú bor előállításában élen járt.

Ferenc Vilmos bejelentette, hogy ismét zászlajukra tűzték az alacsony alkoholtartalmú illetve az alkoholmentes borok forgalmazását.

Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere beszédében elhangzott, hogy Dicenty Dezső olyan világhírű szőlész-borász szakember volt, akinek életpályája, munkássága példát adhat a mai utódoknak. Dicenty Dezsőt már a környezete is nagy dolgokra sarkallta. Unokatestvére volt Dienes Valéria, az első magyar professzornő, iskolatársa pedig Leopold Lajos, a századforduló egyik híres gondolkodója.