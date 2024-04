A rendezvényen részt vett Fehérvári Tamás, a Tolna Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, Horváth Kálmán főispán, az erdélyi testvértelepülés, Gyergyószentmiklós küldöttsége, ifj. Buzánszky Jenő, s eljöttek a dombóvári járás polgármesterei is.

A városnapi gála színpadán a díjazottak és a díjátadók. Fotó: Makovics Kornél

Tehetséggondozás és a vállalkozások támogatása

A Himnusz eléneklése és a vendégek köszöntése után Pintér Szilárd polgármester tartott ünnepi beszédet. Mondandójában áttekintette az eddig elért eredményeket, hangsúlyozta a tehetséggondozás, valamint a vállalkozások támogatásának fontosságát. Többek között ennek is köszönhető, hogy tavaly a helyi önkormányzat elnyerte a Tehetségbarát Önkormányzat díjat. Ugyancsak a jelentős hozadékok közé tartozik az is, hogy idén év elején befejeződött az ipari park fejlesztése, bővítése.

A polgármester végezetül köszönetet mondott a dombóváriaknak. Támogatásuknak, türelmüknek és együttműködésüknek köszönhetően tavaly nagy lendületet vett a város fejlődése.

Az a jó, ha a hagyomány és az ambíció találkozik

Egy várost nem a cím teszi várossá. Erre már dr. Navracsics Tibor hívta fel a figyelmet. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter rámutatott arra, hogy akadnak az országban olyan települések, melyek büszkén birtokolják a városi címet, jóllehet nincs különösebb térségi kisugárzásuk, vezető szerepük. Akadnak olyan városok, melyek a hagyományban élnek, jelentős történelmi múlttal rendelkeznek. S vannak olyan városok is, melyek esetében a közösség alapja az ambíció, a jövőre vonatkozó tervezés és tenniakarás, a húzóerő, a vonzerő növelése. A legszerencsésebbek azok a városok, melyeknél a hagyomány és az ambíció találkozik egymással.

– Dombóvár a Dél-Dunántúl azon települése, mely hagyománya és múltja révén is jogosult arra, hogy a jelentős városok közé tartozzon – mondta Navracsics Tibor. – Ezzel együtt túl is lépett a hagyomány adta kereteken, nem most, hanem már százötven éve, amikor is vasúti csomóponttá vált. Dombóvár az elmúlt százötven év magyar gazdaságtörténetének, közlekedéstörténetének és kultúrtörténetének is meghatározó szereplője. A miniszter örömmel nyugtázta azt, hogy az elmúlt években Dombóvár mintha ismét merne bátran a jövő felé fordulni. Újra megfogalmazva saját helyét, megszólítva a környékbeli, Baranyai, Somogyi és Tolna vármegyei településeket, hogy figyeljenek Dombóvárra, s igényt bejelentve arra, hogy ismét vezető szerepet töltsön be a térségben. S ehhez a kormány segítséget tud nyújtani.

Széthúzás után összefogás és együttműködés Dombóváron

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője beszédében arra mutatott rá, hogy a várost 2019-ig a széthúzás, a bizalmatlanság jellemezte. Ezzel szemben az elmúlt öt év bebizonyította, hogy lehet összefogva, együttműködve élni és dolgozni, s mindent megtenni Dombóvár fejlődése, illetve gyermekeink, unokáink jövője érdekében. S ami a legfontosabb, immár közösséget alkotnak az itt élő emberek, s erre, valamint az eredményekre joggal lehet büszke minden itt élő polgár.

Városi kitüntetéseket adtak át

Ezt követően a gálaműsor az önkormányzat alapította kitüntetések átadásával folytatódott. Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetésben részesült Bókai Zoltán zenei vezető, karnagy, Balaskó János zenész és zeneoktató, dr. Hegedüs János plébános, Tieger Endre fogathajtó és Markovits Magdolna nyugalmazott pedagógus.

A Dombóvár Elismert Közössége-díj a Dombóvári Sportiskola Egyesület, az Ivanich Antal-díj a „KOKO-BETON” Kft. birtokába került.