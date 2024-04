Mint hangsúlyozta, az az összetartás, ami korábban jellemző volt a tolnai vármegyeszékhelyre, már csak nyomokban létezik. – Nem lehet folytatni azt a fajta politikát, hogy mindig valakit kiszorítunk. A város érdekeit nézve lokálpatrióta gondolkodásmódra van szükség – fogalmazott.

A szekszárdi kormánypárti jelöltekkel kapcsolatban azt mondta, egy kiváló csapatot sikerült összeállítaniuk, amelyben öt női és öt férfi jelölt kapott helyet. Valamennyien szakmájuk kiváló képviselői, igazi közösségi emberek. – Már most összetartó csapatot alkotunk – húzta alá Berlinger Attila.

Arra a kérdésre, hogy kulturális menedzserként, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatójaként mi vitte rá arra, hogy politikára adja a fejét, azt válaszolta, hogy húsz év önkormányzati munka van a háta mögött. Hat-hét testülettel dolgozott, ismeri az önkormányzati rendszer csínját-bínját. Meglátása szerint a felkérése annak is köszönhető, hogy a covid-időszakban átvett kulturális központot annyira sikerült felfuttatnia – kiváló kollégáinak is köszönhetően –, hogy ma már minden rendezvényük teltházas, s nagyon sok embert szólítanak meg ezáltal.

A jövőbeni tervei kapcsán beszélt a Paks2 beruházásról, hangsúlyozva, hogy az atomerőmű rendkívül fontos a vármegyeszékhely számára, hiszen kiváló szekszárdi szakemberek dolgoznak ott, s célja, hogy a két város kapcsolatának újraépítésével erősítse a térség gazdasági szerepét. – Ugyanakkor az is nagyon fontos számunkra, hogy Szekszárdnak a környező falvakkal, településekkel is erősödjön a kapcsolata, ezek az utóbbi években megszakadtak – mondta, kiemelve, hogy az M6-os autópálya és az M9-es út találkozásának, valamint az őcsényi reptérnek köszönhetően Szekszárd a jövőben akár logisztikai központi szerepet is betölthet.

Zárásként úgy fogalmazott, számára nagyon fontosak a jó kormányzati kapcsolatok, hiszen egy vármegyeszékhely nem engedheti meg magának, hogy ellenzékben legyen.