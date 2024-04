A lakossági tájékoztató és egyeztető fórum középpontjában az Árvíz utcától északra elterülő Duna-part és csónaklerakó felújítása és jövőbeli fejlesztése állt, amelynek az érintett terület adott otthont, ide várták a téma iránt érdeklődőket. A helyszínre látogatók egy korszerűsítés terveit is megtekinthették.

– Tudom, hogy mennyire fontos a Duna-part, a Duna a paksiaknak, ezért sejtettem, hogy lesz érdeklődés a fórum iránt, de azt nem gondoltam, hogy ilyen sokan eljönnek – fogalmazott a hétfő délutáni eseményt követően Szabó Péter. A polgármester elmondta, hogy az Árvíz utcai csónaklerakó annak idején a helyben élők összefogásának köszönhetően valósult meg, de mostanra megérett a felújításra. A városvezetés ezért úgy döntött, hogy a Duna-partot szeretné visszaadni a paksiaknak, így második fejlesztési területként ezt jelölte meg, hiszen közismert, hogy mekkora forgalom van itt és igény a csónaklerakó felújítására.

– Úgy vélem, mindenki megelégedésére szolgál majd a korszerűsítés. Aszfalttal burkolják a bevezető hat méter széles, több mint 180 méter hosszú útszakaszt, parkolókat alakítanak ki gépkocsik, a sólyák és utánfutók számára. A közlekedés megkönnyítésére gyeprácsos térburkolatot kap a parkoló, emellett utcabútorokat, padokat, hulladékgyűjtőket helyeznek ide, valamint kialakítanak egy öltözőt is, illetve az északra vezető ösvényen egy sétány készül, padokkal szegélyezve, hogy abba az irányba is felfedezhetővé váljon a Duna – számolt be a polgármester, aki nagyon fontos és régen várt felújításnak nevezte a jövőbeni munkálatokat. Bár az Árvíz utcai csónaklerakó korszerűsítésének megvalósulásáig egyelőre még várni kell, de a paksiak addig is a helyszínre látogathatnak, és megtekinthetik a terveket.