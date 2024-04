A kerékpárral, rollerrel és gördeszkával is használható létesítmény újdonságnak számít a városban. Szabó Péter polgármester sajtótájékoztatón azt mondta, a 235 méter hosszú pumpapálya egy olyan beruházás, amely a sportolási lehetőségek bővítésén túl új közösségi teret is teremt.

Ez azt jelenti, hogy a pálya szomszédságában padokat, kerékpártárolókat és kerékpárszerelő állomásokat is elhelyeznek, ennek köszönhetően környezet teljesen átalakul. A polgármester kiemelte, hogy két pálya is készül, így minden korosztály megtalálja majd a számítását. A nagyobb, több elemből felépülő pumpapálya mellett egy rövidebb, gyerekpályát is kialakítanak.

Egy „vulcano” típusú ugratót is használhatnak majd a látogatók, a nagyobbaknak épülő nyomvonalon pedig élményelemet is kialakít a kivitelező. A létesítmény este is igénybe vehető lesz, a sötétedés utáni guruláshoz szükséges kivilágításról napelemes lámpák gondoskodnak. A kivitelezés a jelenlegi tervek szerint május végére befejeződik.

A Pakson épülő pályához hasonló már több működik országszerte. Hamarosan ehhez hasonló létesítményt használhatnak a helyi sportkedvelők is.