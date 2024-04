Óriási szűrőkamion érkezett Tolna vármegye székhelyére már április tizenötödikén, hétfőn este, hogy végül másnap már fogadhasák az orvosok a regisztrációkat. A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020-2030 során térítésmentesen lehetett regisztrálni az átfogó vizsgálatokra, amelyek többek között tartalmazták a kardiológiai-, a speciális laborvizsgálatokat, a tüdőgyógyászatot, a szemészeti vizsgálatokat, a teljes testanalízist és kiegészítő szűréseket.

Egészségügyi konvoj Szekszárdon

A helyszínen megtudtuk, hogy kedden délelőtt negyed tizenegykor már elfogyott az összes időpont. Kilencvenöt szerencsésnek jutott hely.

Egy-egy jelentkezőt ugyanis mintegy fél óra alatt szűrtek meg, ők aztán még aznap meg is kapták a kiértékelt eredményeket. Opcionálisan megadhatták a TAJ-számukat, kérhették az orvosi eredményeik feltöltését az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT). Ha bármilyen problémával szembesültek, akkor szakorvoshoz irányították őket, gyógyszert nem írtak fel a számukra. Mint megtudtuk, az egészségügyi szűréseken résztvevőket általában a szemészet érdekelte, de emellett a daganatos betegségeket érintő szűrések is. Sokan érkeztek későn, így nekik már nem jutott hely.

Születéssel is lehetett ismerkedni

A helyszínen emberi test ismeretére is okítottak, lehetett ismerkedni például a születéssel, a keringési rendszerrel, a daganatos elváltozásokkal, az emésztés anatómiájával.

Részegszemüveget is lehetett próbálni

Stratégiai együttműködés során az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága a szekszárdi rendőrkapitányság bevonásával is részt vett az átfogó egészségvédelmi szűrőprogramban. A Tolna Vármegyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium rendészeti iskolásai és polgárőrök is segítették a munkát. Beavatták az érdeklődőket például a forgalomirányításba, meg lehetett tekinteni, hogy milyen egy rendőri védőfelszerelés, sőt, még egy olyan szemüveget is fel lehetett próbálni, amelyen keresztül átélhető volt, hogy mit látnak a részegek, és miért nem tanácsos alkoholos állapotban autóba ülni.

A egészségügyi konvoj 2010 óta járja az országot, Dunaújvárosból érkeztek Szekszárdra, szerdán Pakson, majd Pécsett, Kaposváron lesznek elérhetők az ingyenes vizsgálatok, egészen az év végéig.