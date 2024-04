Tavaly összesen 785 322, az Interpol által is használt adatbázisban, az ICCAM-ben jelentett, feltételezhetően gyermekkel szembeni szexuális visszaélést rögzítő tartalomra mutató URL-címet vizsgált meg az INHOPE tagszervezeteinek több mint 240 tartalomelemző munkatársa. Ez jelentős, 25 százalékos növekedést jelent a vizsgált tartalmak mennyiségében a 2022-es évhez képest. 2023-ban az összes bejelentett tartalom 88 százaléka „új tartalomként” került az adatbázisba, ami azt jelenti, hogy az elemzők mindaddig nem találkoztak az adott felvétellel, az feltételezetten frissen készült. Az összes vizsgált tartalom 69 százaléka, azaz közel 540 000 URL-címen elérhető felvétel bizonyult valóban illegálisnak.

Nőtt a visszaélések, bejelentések száma

2023-ban tovább nőtt a gyermekek által saját magukról készített intim képekhez kapcsolódó visszaélések száma. A szakértők szerint ez lehet az oka annak, hogy 2023-ban 11 százalékról 16 százalékra emelkedett a 14–17 év közötti korosztályt érintő bejelentések száma. Ezek feltételezetten olyan intim képekről, videókról érkeztek, amelyeket az érintettek készítettek magukról, és amelyekkel később mások visszaéltek. A felvételek nagyobb részén (83 százalék) azonban továbbra is, ahogyan a korábbi években is, 13 évesnél fiatalabb gyermekek szerepeltek. Az összegzés azt is megmutatja, hogy a lánygyermekek jóval nagyobb mértékben érintettek a szexuális kizsákmányolásban: 2023-ban a bejelentett jogsértő felvételek 95 százaléka ábrázolt lányokat, 3 százaléka fiúkat, a maradék 2 százalék pedig lányokat és fiúkat egyaránt. Bár csekélyebb mertékben, de a fiúgyermekek is kitettek a szexuális kizsákmányolásnak.

Az INHOPE éves jelentése szerint a legtöbb gyermekpornográf tartalmat globális szinten továbbra is holland (33,26 százalék) és amerikai (16,02 százalék) szervereken tárolták. A statisztika szerint a gyermekkel szembeni szexuális visszaélést rögzítő tartalmakat forgalmazó bűnözők ritkábban használnak Magyarországon működő tárhelyeket.

Az Internet Hotline érintettsége

Az NMHH 2011 óta működteti jogsegélyszolgálatát, az Internet Hotline-t, amely 8 kategóriában, köztük gyermekpornográfia kategóriában fogadja a bejelentéseket felhasználóktól és külföldi hotline-októl. Az Internet Hotline több mint 10 éve, 2012-ben csatlakozott az INHOPE-hoz.

Az Internet Hotline tavaly 310 bejelentéshez kapcsolódóan 555 olyan, külföldi szervereken elérhető URL-címet jelentett az ICCAM rendszerében, amelyekről vizsgálata alapján azt feltételezte, hogy gyermekkel szembeni szexuális visszaélést rögzítettek. Az Internet Hotline külföldi INHOPE-taghotline-októl 90 URL-címről kapott bejelentést, amelyek magyar szerveren voltak elérhetők, és amelyekről a bejelentő külföldi hotline úgy vélte, hogy gyermekkel szembeni szexuális visszaélést rögzítő tartalomnak minősülhetnek.

Az INHOPE mindenütt arra kéri a felhasználókat, hogy ha gyermekkel szembeni szexuális visszaélést rögzítő tartalomba ütköznek az interneten, ne hagyják figyelmen kívül, hanem jelentsék be, akár anonim módon is.

Az NMHH Internet Hotline-ja a bejelentőfelületén vagy az [email protected] e-mail-címen fogadja a jelzéseket.