40 ÉVE „a Paksi Konzervgyár faddi telepén a nyáron ötliteres üvegekben tárolt meggy az uborkaszezon lejártával előkerült és nyugati – Ausztria és NSZK – megrendelésekre magtalanított konzervként kerül piacra” – osztotta meg a hírt az újrahasznosításról a Tolna Megyei Népújság 1984. március 30-i száma. „A megrendelők speciális igényeinek egyik jele csupán, hogy az orosházi üveggyárban 720 milliliteres üvegeket készítettek erre a célra.”

40 ÉVE „soha nem tapasztalt érdeklődés mellett nyitotta meg a szekszárdi történelmi borvidék tizenkettedik borversenyét Kovács János, a városi tanács elnöke” – tudósított az eseményről a Tolna Megyei Népújság 1984. március 30-i száma. „A nagy érdeklődésre jellemző, hogy 170 termelő – kistermelők és nagyüzemek vegyest – 396 mintát küldött a versenyre, amiből 178 a fehér és 218 a vörös bor. A versenybizottság elnöke dr. Diófási Lajos, a Villány-Mecsekaljai Borgazdasági Kombinát vezérigazgató-helyettese rámutatott, hogy kevés borvidéken történt akkora fejlődés az utóbbi években, mint a szekszárdin.”

40 ÉVE a Bonyhádi MSC-Komló labdarúgó mérkőzés nemcsak a durvaság miatt számított emlékezetesnek – a 10. percben egy komlói játékos az oldalvonalon kívül akkorát rúgott a fekvő bonyhádi játékosba, hogy utóbbi nem is tudta folytatni a mérkőzést –, hanem az egyik partjelző magánszáma is. „A dolog pikantériáját a mérkőzés egyik békésen szotyolázó partjelzője jelentette” – írta a tudósító a Tolna Megyei Népújság 1984. március 29-i számában. „Őt nem ragadta el a hév, nyugodtan köpködte a sült mag héját. Aztán meg integetett is, legtöbbször amikor már a játékvezető sípja harsant.”

30 ÉVE a bonyhádi Vörösmarty Mihály Általános Iskola melletti munkaterületen az erőgépek emberi csontokat is kiemeltek a földből – ismertette a hírt a Tolnai Népújság 1994. március 26-i száma. „A szóban forgó terület ugyanis valaha temető volt, mégpedig a középkorban a mostani könyvesbolt helyén álló templomhoz tartozott, s azt kerítés vette körül. Dr. Szabó Géza, a Wosinszky Mór Múzeum régésze a hír hallatán sietett Bonyhádra, ahol feltáró munkát, leletmentést csak azokon a helyeken végez, amelyeket az erőgépek feltártak. A munka jelentősége egyébként abban rejlik, hogy Bonyhád középkori történelméről lehet majd képet alkotni a csontok és egyéb leletek vizsgálata, a ténymozaikok összeállítása után.”

30 ÉVE végzetes véletlen folytán éppen akkor dőlt ki Kocsolán a községi TÜZÉP telep fala, amikor K. G. helyi lakos arra sétált. „A szerencsétlenül járt férfi a baleset következtében a helyszínen életét vesztette” – számolt be a tragikus eseményről a Tolnai Népújság 1994. március 28-i száma. „Az eddigi vizsgálatok szerint a balesetet az okozta, hogy a TÜZÉP telepen a sódert helytelenül tárolták. Az esőzés miatt a vizes sóder kidöntötte a falat és maga alá temette a nyugdíjas férfit.”

30 ÉVE Lehel Péterné avatta be – tanítványaival együtt – a bátai hímestojás festés műhelytitkaiba a szekszárdi Wosinsky Mór Múzeumba érkező kisgyerekeket. „Csak jöttek, érkeztek az új látogatók” – érzékeltette a nagy érdeklődést a Tolnai Népújság 1994. március 31-i száma. „De azok a szerencsések, akik nekikezdhettek saját, önálló, »kicával« írott tojásremekeik elkészítésének, egyhamar nem tágítottak a tűz környékéről. A tűz egy villanyrezsó képében volt jelen, ezen cseppfolyósodott a rajzoláshoz szükséges viasz.”