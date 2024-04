Magyarországon is egyre többeknél diagnosztizálnak autizmus spektrum állapotot. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan nő az olyan hazai családok száma, akiknek szükségük van a közösségük támogatására és megértésére, ezért is jött létre Szekszárdon az Esőmanók – Tolna Megyei Autistákért Egyesület is. Ők idén is jótékonysági futást és bált tartanak hétvégén az autizmus világnapjához kapcsolódva.

Vizdár-Lőczi Gizella, a 2010-ben megalakult ESŐMANÓK Tolna Megyei Autistákért Egyesület elnökségi tagja elmondta portálunknak, hogy a szombati jótékonysági futásra és kerékpározásra idén közel 400 nevezés érkezett előzetesen, de a helyszínen is fogadják a jelentkezéseket. Az idei programok során 1-5-11 kilométeres távokat teljesíthetnek a sportolók, akiket több hűsítő pontnál zenekarok és dj is szórakoztatnak majd, valamint több szurkolói pontot is kialakítanak a szervezők.

Az egyesület tagjai szombaton este pedig a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban tartanak jótékonysági bált, amire 165-an vettek jegyet.