– Zsóka és Laura rengeteget dolgozott – mondta el lapunknak dr. Gesztesi Enikő, a gimnázium ógörög-latin-történelem szakos tanára, egyúttal a két fiatal felkészítője. – Feldolgozták a szakirodalmat, kutattak a levéltárban, a könyvtárban, a helytörténeti gyűjteményben, riportokat készítettek a témával kapcsolatosan. Azaz, elsajátították a kutatás módszertanát, benne a lábjegyzetelést, az irodalomjegyzék készítést is. Megtanultak előadni is. Tették mindezt nagy alázattal, a napi tanulás mellett úgy, hogy jusson idejük mindenre. Nagy öröm számomra ez a két publikáció, ami két tanítványom esetében a sorban az első, ám biztos vagyok benne, hogy idővel még több is követi.