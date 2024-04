– Nagyon jó eredménynek számít, hogy csak két kutya mintája lett pozitív és ez a két állat is tünetmentes volt, őket további tesztelésre irányítottuk – számolt be dr. Merész Laura állatorvos, a Paksi Angyalok az Állatokért Alapítvány elnöke. Mint mondta, a szűrés eredménye a paksi kutyapopuláció egészének fertőzöttségi állapotára is kivetíthető, elmondása szerint a jó arány annak is köszönhető, hogy a 124 kutya közel felénél használnak a gazdák megelőző védekezést, és ezzel óvják a többi kutyát is. Megelőző kezelésként egyes készítmények esetében a belső parazitaellenes szerrel, más készítményeknél pedig a kullancs-bolha elleni szerrel kombinálják a szívféreg elleni hatóanyagot – tette hozzá az állatorvos.

A vizsgálat, mint ismert, azért fontos, mert a szívféreg alattomos, rendkívül veszélyes fertőző betegség. A szívféreg a szűrés nélkül észrevehetetlen, mire tüneteket – fáradékonyságot, nehezített légzést – okoz, addigra nagy rombolást végez a kutya szervezetében, és gyakran az állat pusztulását okozza. A Paksi Angyalok az Állatokért Alapítvány gondozza a Hegyes pusztai ebrendészeti telepen őrzött kutyákat is, jelenleg kilencet. Fricz Anita, az alapítvány kuratóriumi tagja szerint minden telepre kerülő kutyánál elvégzik a szívféregszűrést, és évente egy-két alkalommal találnak szívféregre pozitív kutyát.

Képalá: A szívféreg a szűrés nélkül észrevehetetlen, mire tüneteket okoz, addigra nagy rombolást végez a kutya szervezetében