„Nem csak élhető, de él is Tamási” – így fogalmazott Porga Ferenc a település várossá avatásának negyvenedik évfordulóján. Az idén január elején megünnepelt jubileum alkalmat adott arra, hogy a polgármester egy rövid összegzést készítsen. Ebből egyértelműen kiviláglik, hogy Tamási a fejlődés útját járja, az elmúlt nagyjából két évtized az újbóli felvirágzásnak adott teret. – A mögöttünk álló esztendőkben egyebek mellett sikerült a köz­épületeket és a városközpontot felújítani, közparkokat alakítottak ki, bővült a csatorna- és szennyvízhálózat, meg­szépült a piactér, mostanra pedig a külterületi részeken is elérhető a vezetékes ivóvíz és már kerékpárutak is szolgálják a helyieket – sorolta a város vezetője. Az élhetőséget erősíti az a helyi kultúra, sport és civil élet is, ami ugyancsak nagyvonalú támogatásban részesül.

A várossá avatás évfordulóján Porga Ferenc elismeréseket adott át (Fotó: M. K.)

A lendület jelenleg is tart, abban a szellemben és gyakorlatban, amit Porga Ferenc így öntött szavakba: – Tamási az otthonunk és szeretnénk tovább szépíteni, megőrizni a békét, a fejlődést. A legfrissebb hírek az új szennyvíztelepről szólnak, ez a létesítmény több környező önkormányzat – így Pári és Nagykónyi – vízkezelését is tartósan megoldja. A beruházás kiterjedt mivoltát jól érzékelteti, hogy a szennyvíztisztítást tízezer köbméteres egység végzi. A háromezer négyzetméter alapterületű tisztítómű mellett kétezernyolcszáz négyzetméteres helyen fekvő csarnok tárolja a szennyvíziszapot. Ugyancsak az újdonságok közé tartozik, hogy eredményesen zárult a és fél éve kigyulladt Tamási Gyógyfürdő helyreállítására és kivitelezésére kiírt közbeszerzési pályázat, a szerződés létrejött a kivitelezővel. A célkitűzések között szerepel a régi fürdőrész korszerűsítése is, ezt szolgálja majd egy későbbi közbeszerzési eljárás. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor jövő nyáron a helyreállított fürdőben pihenhetnek a vendégek.

Az ünnepségen Süli János országgyűlési képviselő is részt vett, mellette Deák Krisztina műemlékvédelemért felelős helyettes államtitkár (Fotó: M. K.)

A sikerek egyik aranyfedezetét, a kormányzati támogatások mellett, az adja, hogy Tamásiban jól sáfárkodnak a rendelkezésre álló forrásokkal. Stabil, jól összeállított, teljesíthető és megvalósítható – így jellemezte az idei, elfogadott városi költségvetést Porga Ferenc. Ami a számok nyelvére fordítva azt jelenti: ez évben több mint 11 milliárd forintból gazdálkodhat a város, ez az összeg 5,3 milliárd forinttal több, mint a tavalyi induló előirányzat.

Helyszíni bejárás a Tamási Gyógyfürdő területén (Fotó: M. K.)

Mindenkinek jutott a civileknek szánt keretből

A civil szervezetek támogatására szánt keretből erre az évre összesen 26 egyesület, alapítvány nyújtott be pályázatot, amelyek mindegyike részesült különböző mértékű forrásban. Ezek összege a tavalyihoz képest tíz százalékkal nőtt. Kiemelt figyelem illeti két helyi középiskola alapítványát, ezt mutatja az intézményenkénti 1,8-1,8 millió forint célzott – ösztöndíjakra fordítandó – támogatás. A kiemelt támogatottak között vannak még egymillió forinttal a helyi hagyomány­ápolással foglalkozó szervezet, hétszázezer forinttal pedig a Tamási polgárőrök. A többi alapítvány általában 100 ezer és 500 ezer forint közötti forrással gazdálkodhat.



Már zajlik a legjelentősebb beruházás, az új szennyvíztelep építése (Fotó: M. K.)

A csapat, a jelöltek készek a megmérettetésre

– Tamási számunkra a legkedvesebb, legfontosabb város. Itt élünk, Tamási az otthonunk. Szeretnénk tovább dolgozni érte ezután is. Hittel, felelősséggel, alázattal. Közösen, az Önök támogatásával – így fogalmazott közösségi oldalán Porga Ferenc, aki április elején jelentette be, hogy polgármesteri jelöltként újra indul az önkormányzati választáson. Egyúttal bemutatta a képviselőjelölteket is. Két héttel később pedig már arról adott tájékoztatást, hogy addig az időpontig pontosan 404 aláírást sikerült begyűjteni a polgármestert támogatóktól. A nyolc képviselőjelölt pedig egyenként 160-at kapott. Az ajánlásokat leadták a helyi választási irodának.