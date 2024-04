A nem mindennapi verseny különlegessége, hogy a nevező csapatok a saját településeiken oldják meg a feladatokat, amikhez az utasításokat viszont online kapják. A fiatalokra a tesztek mellett igazán nagy kreativitást igénylő küldetések vártak. A Kalandőrület Tamásiban idén minden korábbinál több nevezőt vonzott.

Egy egész napon át versenyeztek

A szabályzat szerint a csapatok csütörtök déltől egészen másnapig, vagyis péntek délig versenyeznek egymással. Eközben Tamásiban a szervezők a Vályi Péter Szakképző Iskolában egy úgynevezett Operátori Irodából irányítják a játékot és ellenőrzik a beküldött megoldásokat. A gyerekek a küldetésekhez szükséges információkat számítógépes hálózat alapú, FTP-n keresztül kapják, kérdéseket pedig egy csetprogram segítségével tehetnek fel. A rendelkezésre álló 24 óra alatt a csapatoknak 32 feladatot kellett teljesíteniük, ami nem kis munka volt. Ezt mutatja az is, hogy a megmérettetés végére a 18 indulóból mindösszesen kettő csapatnak sikerült valamennyi küldetésig eljutnia.

A Párizsi Világkiállításon jártak és virágot is árultak

A szervezők minden évben igyekeznek úgy összeállítani a feladatokat, hogy azok során a gyerekek egyrészt gyakorolni tudják az iskolapadban elsajátított ismereteiket, másrészt viszont vicces, vagy éppen kreativitást igénylő küldetéseket is teljesíteniük kelljen. A diákok így évről évre forgatnak például videoklipet, szinkronizálnak mozifilmeket, de teszteket is ki kell tölteniük.

A 2024-es esztendő vezérfonalát a Pál utcai fiúk című ifjúsági regény adta. A szervezők viszont tovább gondolták az alkotást, így a fiatalokra olyan feladatok is vártak, amelyek a mű alternatív befejezéséhez kapcsolódtak. Így a verseny második részében a csapatok például – a Pásztor fiúk bőrébe bújva – eljuthattak a – valóságban 1900-ban lezajlott – Párizsi Világkiállításra, ahol mások mellett arra is rá kellett jönniük, hogy pontosan hol is vannak.

De olyan feladat is várt a csapatokra, ami során három különböző színű, különböző márkájú francia autót kellett egymás mellé állítaniuk a francia zászló színkombinációinak megfelelő sorrendben, majd az „alkotásról” fotót készíteni.

Közel húsz éve indult el a Kalandőrület Tamásiban, ami igazi sikertörténet lett

A Kalandőrületet először 19 évvel ezelőtt szervezték meg Tamásiban, a játék pedig egészen az idei esztendőig Tolna, Somogy, és Baranya vármegyék diákcsapatai között zajlott. A szervezők viszont idén gondoltak egy merészet az ország valamennyi szakképzési centrumába elküldték a felhívást.

A húzás pedig bejött: szó szerint özönlöttek ugyanis a nevezések az ország valamennyi pontjáról. Balassáné Herczeg Szilvia, a Vályi Péter Szakképző Iskola igazgató-helyettese, a Kalandőrület főszervezője azt mondta portálunknak, ezúttal a rutinos közösségek mellett egészen távoli iskolákból is érkeztek jelentkezések. Így például kecskeméti, győri, körmendi, érdi, szentendrei, csurgói iskolákból is regisztráltak.

Tamásiból kettő csapat indult idén, közülük az egyik meg is nyerte a versenyt és ezzel a 180 ezer forintos díjat is. Külön örömhír, hogy az utolsó feladatig egyetlen másik csapat jutott csak el. Ők szintén Tolna vármegyeiek: a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrumhoz tartozó Perczel Mór Technikum és Kollégiumot képviselték.