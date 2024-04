Összesen 18 napirendet tárgyaltak a képviselők az áprilisi rendes közgyűlés során. A témák között szerepeltek az elmúlt évek pályázati beruházásai, valamint az önkormányzati bérlakások is.

Közel 12 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg

Csak a tavalyi évben 9,5 milliárd forint értékben sikerült TOP-os pályázatok lezárni Szekszárdon. Ezek között volt mások mellett a Zöld Város Program, a Vörösmarty utcában található orvosi rendelők felújítása, a Sió partján megvalósult turisztikai fejlesztés, az Ybl Miklós utcában kialakított új ügyeleti központ, valamint a Patak utcában megvalósult önkormányzati ingatlan-felújítási program is.

A tolnai vármegyeszékhelyen a 2014-2020 -as Európai Uniós ciklusban összesen 23 pályázat valósult meg mintegy 12 milliárd forint értékben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert támogatásokból. Máté Péter a Pénzügyi Bizottság elnöke, Szekszárd 10. számú választókerületének önkormányzati képviselőjelöltje ezzel kapcsolatban azt közölte, két olyan projekthez, amelyek forráshiányosnak bizonyultak – Horváth István, Szekszárd országgyűlési képviselője nyújtott segítséget, aminek köszönhetően mintegy 750 millió további kormányzati támogatást kapott a város.

Módosította a lakásrendeletet a közgyűlés

A közgyűlés tagjai most arról is döntöttek, módosítják az önkormányzati bérlakásokról szóló rendeletet. Máté Péter kezdeményezésére a testület elfogadta azt a javaslatot, ami szerint a krízishelyzetbe került helyi igénylők – rendkívüli élethelyzet esetén – az eddigi legfeljebb 9 hónap helyett, akár maximum 5 évig is rendkívül kedvezményes albérleti díjért, költség alapon lakhatnak önkormányzati ingatlanban.