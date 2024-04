Önkormányzati választások 2024 21 perce

Közzétették az Éljen Szekszárd jelöltjeinek listáját

Közleményben jelentette be az Éljen Szekszárd Egyesület azt, hogy kiket indítanak a június 9-i önkormányzati választásokon. A jelöltek között a már most a közgyűlésben ülők mellett új nevek is feltűntek.

Az Éljen Szekszárd a tolnai vármegyeszékhely valamennyi körzetében indít egyéni jelölteket (Beküldött kép)

Az Éljen Szekszárd Egyesület (ÉSZ) ismét Bomba Gábort jelöli polgármesternek Szekszárdon, ugyanúgy, mint 2019-ben, amikor egyszer már elbukott Ács Rezsővel szemben. Emellett a szerkesztőségünknek megküldött közleményükben mások mellet azt is írták, Szekszárd valamennyi választókerületében indítanak önkormányzati képviselő-jelölteket. Íme a névsor: 1. választókerület: Iker Zsolt

2. választókerület: Budavári Miklós

3. választókerület: Nyerges Tibor

4. választókerület: dr. Szabó Géza

5. választókerület: Illés Tamás

6. választókerület: Murvai Árpád

7. választókerület: Rácz Zoltán

8. választókerület: Faragó Zsolt

9. választókerület: Gulyás Róbert

10. választókerület: Dömötörné Solymár Orsika A jelöltek között tehát a már most a közgyűlésben ülők mellett (Illés, Murvai, Rácz, Faragó és Gulyás) új nevek (Iker, Budavári, Nyerges, dr. Szabó és Dömötörné) is feltűntek. Ezzel együtt nem található az indulók között Zaják Rita, aki az ÉSZ színeiben került a közgyűlésbe 2019-ben, de hiánya érthető, hiszen később kilépett a frakcióból. Meglepetést jelent viszont Csötönyi László kimaradása, hiszen ő jelenleg is a kulturális bizottság ÉSZ-es elnöke a képviselő-testületben. Ismerve, hogy több fejlesztés elmaradása az ÉSZ tevékenységének köszönhető, némi disszonanciával olvashatjuk a közleményükben: „Mi a szekszárdiak képviseletére szerződtünk, ezt a munkát folytatjuk tovább. Célunk, hogy Szekszárd ismét méltó székhelye legyen a megyének.” Mint megírtuk, a Fidesz-KDNP már több mint három hete bejelentette, hogy Berlinger Attilát, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatóját indítja polgármester-jelöltként. A több nyelven beszélő, három diplomával rendelkező szakember korábban közel húsz éven át dolgozott a szekszárdi városházán a testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatok felelőseként.



