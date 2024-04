Kollár Vivien babát vár, nyolc hónapos várandós, és meg kellett tapasztalnia, milyen hatalmas pusztítást tud végezni a tűz, mely következtében lakás nélkül maradtak. Sajnálatos módon nemcsak készülő házuk tetőszerkezete égett porig, de párja, Zoltán is súlyosan megsérült.

A kiégett lakás előtt Máté Péter, a körzet önkormányzati képviselője. Fotó: Makovics Kornél

– Szombat este fél hatkor ütött ki a tűz – emlékezett vissza Berekali Zoltán. Épp a garázs előtt vágtam a lapokat a fürdőszobához, amikor valószínűleg egy forró darabka a garázs melletti építőanyagba pattanhatott, amely valószínűleg szikrát kapott, és begyulladt. Sajnos aznap pont szeles, napsütéses idő volt, így mint a filmekben, pillanatok alatt lángra kapott a garázs, erről pedig átterjedtek a lángok a ház tetőszerkezetére is.

Zoltán elmondása szerint először észre sem vette, hogy tűz ütött ki, majd ahogy próbált kijutni a garázsból, megégett az arca, a mellkasa és a karjai.

– Másodfokú égéseket szereztem, most kötözésre járok, és tetanuszt is kaptam. Az volt a szerencsénk, hogy a párom nem tartózkodott az ingatlanban. Ő hívta egyből a tűzoltókat, lelkileg nagyon megviselte a dolog.

Két éve készült a ház

Zoltán kiemelte, már két éve készült a házuk, épp csak egy-két helyiség tatarozása és festése volt vissza, sajnos biztosítás nem volt az épületen, így mindenképp szükségük lesz segítségre. Jelenleg Komlón, az anyósáéknál húzzák meg magukat, ha minden jól megy, a hét folyamán a szekszárdi önkormányzat segítségével egy bérlakásba költözhetnek.

Vivi és Zoli a tűzeset előtt családi fotózáson vettek részt. Beküldött kép.

A városi önkormányzat részéről is hatalmas a tenni akarás. Máté Péter, a szekszárdi közgyűlés pénzügyi bizottságának elnöke, a körzet képviselője portálunkat arról tájékoztatta, hogy ma reggel az első dolga volt egyeztetni az alpolgármesterrel, a jegyzővel és a városi vagyonkezelővel, hogy a fiatal párnak minél előbb lakást tudjanak biztosítani.

Sok felajánlás érkezett a lakás nélkül maradt pár részére

– Találtunk lakást Vivi és Zoli számára, rövidesen be is költözhetnek. A szükséges papírmunka már folyamatban van. A hozzáállás mindenki részéről példás. Rengeteg felajánlás érkezett hozzám, de hamarosan elkészül Vivienék adományszámlája, így akár közvetlenül is tudnak segíteni az emberek, hogy a tűz után újra elkezdhessék a Szőlőhegy utcai ház felújítását – mondta Máté Péter.