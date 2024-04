Elkészült a murgai evangélikus templom külső felújítása, amely egyrészt a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése, másrészt a Gyönk és Környéke Evangélikus Egyházközség által benyújtott pályázatoknak köszönhetően valósult meg.

Féhr György, előbbi szervezet elnöke felidézte, hogy az 1941-es népszámlálás alkalmával az akkor 680 lakosú Murgán még 630-an vallották magukat német anyanyelvűnek. A ma országos műemléki védelem alatt álló templomot is az evangélikus német lakosság építette, és 1796-ra készült el.

Történész állt a kezdeményezés élére

A németek második világháborút követő kitelepítése után azonban Murga elnéptelenedett, evangélikus temploma gyülekezet nélkül maradt, nem volt, aki az értékeket őrizze, az épület állaga jelentős mértékben leromlott. Mígnem dr. Balogh Margit történész, a Történelemtudományi Intézet főigazgató-helyettese – aki családjával még a kilencvenes években vásárolt hétvégi házat a településen – néhány éve a kezdeményezés élére állt, és előmozdította a felújítás ügyét.

Beküldött fotó

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 30 millió forintot, az egyházközség pedig további összegeket nyert a rekonstrukcióra a Bethlen Gábor Alapkezelőtől, így összesen 78 millió forintot fordítottak a renoválásra. Vízszigetelést kapott az épület, megerősítették, stabilizálták a falakat, megújult a toronysisak, kívülről újravakolták, festették a templomot, utolsó simításként pedig a külszíni csapadékvíz elvezetés és a járdaépítés is elkészült.

A felújítás során megtalálták azt az emlékkövet, mely az átadáskor, 1796-ban készült. A kő tulajdonképpen egy kinyitható ládika volt, rajta feliratokkal, benne pedig egy időkapszulával. Dr. Balogh Margit kivételes ritkaságnak nevezte a leletet, amely az oltár mögött, egy lefalazott kis fülkében pihent. Egy üveget helyeztek el benne, amelyben a felnyitást végző restaurátorok papírdarabokat és pénzérméket találtak, amelyek között van, amelyik a török hódoltság idejéből származik.

Már csak néhány idős, evangélikus lakosa van a falunak

Kollár Zsolt, a Gyönk és Környéke Evangélikus Egyházközség lelkésze elmondta, hogy Murgán nincs állandó evangélikus gyülekezet, de egy ideig alkalomszerűen tartott ott istentiszteleteket, a Covid-járvány óta azonban ez is megszűnt. Már csak néhány idős, evangélikus hívő lakosa van a falunak. Ám ez nem jelenti azt, hogy ne szeretnék időről időre ismét élettel megtölteni a templomot. Jelenleg a padok felújítása zajlik, ha azzal végeznek, szeretnék újraszentelni az épületet.

Az orgona felújítása nemrégiben fejeződött be, azt tavaly májusban Teleki Miklós orgonaművész koncertjével avatták. A jövőben szeretnének több hasonló alkalmat szervezni a templomban, illetve nyaranta rendszeresen érkeznek gyülekezeti csoportok, és kirándulók is szívesen felkeresik a műemléket.

Kollár Zsolt arra is kitért, hogy korábban az volt a gyakorlat, hogy a lelkész csak nagyünnepeken tartott istentiszteleteket Murgán, egyébként a kántortanító is szolgálhatott a gyülekezetben, időnként temethetett is. Gömbös Gyula, Magyarország korábbi miniszterelnöke (1932-36) Murgán született 1886-ban, édesapja pedig kántortanítóként szolgált a településen.