Közel húsz napirendi pontot tárgyalt Paks önkormányzatának képviselő-testülete április 17-i ülésén. Elsőként a költségvetés technikai-jellegű módosítását szavazta meg a testület, amelyre egyebek mellett a paksi polgármesteri hivatal dolgozói illetményének 17,6 százalékos inflációs növekedése, a részönkormányzati tartalékból megvalósuló munkákról hozott döntések átvezetése, az ideiglenes buszmegállók kialakításának, a Fehérvári úti buszmegálló felújításának költségei, illetve a Tolnai úti járda felújítása és az ürgemezei összekötő járda útfelújításának tervezésére szánt előirányzatai miatt volt szükség.

A Nemzetközi Gastroblues Fesztivál támogatásáról is döntött a paksi testület. Fotó: MW

Több rászoruló juthat támogatáshoz

A testület módosította a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló rendeletet: a rászorulók életkörülményeinek javítása érdekében korábban is megemelték már az irányadó jövedelemhatárokat, egyes ellátástípusoknál ezt megtették most is, hogy azokat minél többen igénybe tudják venni – írta a TelePaks. A Paksot érintő, kerékpározható közutak tervezése miatt döntöttek a jóváhagyási dokumentáció elfogadásáról és a településfejlesztési tervekkel való összhang biztosításáról, a településszerkezeti terv módosításának elfogadásáról, valamint a város építési szabályzatáról szóló rendelet módosításának elfogadásáról is.

Az ülésen véleményezték a Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium átszervezését is. A Pécsi Egyházmegye módosítja a fenntartásában levő intézmény alapító okiratát, miszerint a nyolc évfolyamos gimnáziumi tagozatot az idei tanévben kivezetik, a négy évfolyamos képzési létszám pedig 85 főre módosul. A testület arról is döntött, hogy a Zöldfa utcában megvásárolja azt az ingatlant, amelynek lakóit zavarta a Sárgödör tér zaja. Ezzel a döntéssel mindkét fél jól jár, az ingatlant az önkormányzat akár közösségi térként is használhatja a későbbiekben.

Jóváhagyta a Gastroblues Alapítvány támogatását a paksi testület

Döntöttek a végelszámolással jogutód nélkül megszűnt Protheus Holding Zrt. tulajdonában álló gépjárművek Paksi Közlekedési Kft. részére történő értékesítéséről, majd jóváhagyták a Gastroblues Alapítvány támogatását 20 millió forint értékben. Az összeget az alapítvány a 32. Gastroblues Fesztivál megrendezésére fordítja. Ingatlan tulajdonszerzésről is döntött a testület a Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület-fejlesztés második üteméhez kapcsolódóan.

Intézményvezetői pályázatokat bíráltak el

Zárt ülésen intézményvezetői pályázatokat bíráltak el, és két díj odaítéléséről döntöttek. A Paksi Benedek Elek Óvoda intézményvezetőjévé augusztus 1-től öt évre Hollendusné Bíró Anettet nevezték ki. A Paksi Napsugár Óvoda intézményvezetőjévé ugyancsak augusztus 1-től öt évre Molnár Adriennt, a korábbi vezetőt nevezték ki, míg a Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha intézményvezetője a testületi döntés értelmében továbbra is Lukácsi-Magyar Melinda, az ő megbízatása is öt évre, 2029. július 29-ig szól.

A testület döntése értelmében Paks Város Közbiztonságáért kitüntetést dr. Schütz Judit rendőr alezredes, a Paksi Városi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályának vezetője, míg a Paks Város Sportjáért díjat Janóczkiné Kiszli Vanda, az Atomerőmű SE maratoni kajakozó sportolója kapja. A kitüntetéseket a későbbiekben, ünnepség keretében adják át a díjazottaknak.