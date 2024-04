100 ÉVE tartotta Tolna vármegye törvényhatósági bizottsága tavaszi rendes közgyűlését, „melyet különösen ünnepélyessé tett az a körülmény, hogy a bizottsági tagok sorában ott volt dr. Pesthy Pál, az új igazságügyminiszter is” – tudósított az eseményről a Tolnamegyei Ujság 1924. március 29-i száma. „A közgyűlési terem a kedvezőtlen időjárás dacára is jócskán megtelt a vidéki bizottsági tagokkal, kik lelkesen megéljenezték a közéjük érkezett dr. Pesthy Pált, az ország egyik legszebb közjogi méltóságára emelkedett tagtársukat.”

100 ÉVE a jelentős hiány miatt a szekszárdi Ferencz kórház működésének beszüntetéséről döntött Tolna vármegye törvényhatósági bizottsága – közölte a Tolnamegyei Ujság 1924. március 29-i száma. „Mondanunk sem kell, hogy a vármegye e kényszer hatása alatt hozott határozata mily nagy mértékben sújtja vármegyénk szegény sorsú betegeit és így valóban emberies cselekedetet követnének el azok, akiket a sors jobb anyagi viszonyok közé helyezett, ha a vármegye százados intézményét a szenvedők javára megmenteni segítenének. Ily irányban a kezdő lépést ifj. Leopold Lajos sándorföldi birtokos tette meg, amennyiben értesitette vármegyénk alispánját, hogy tíz millió koronát bocsájt a Ferencz közkórház műtőorvosainak rendelkezésére, hogy azon az átmeneti napok legsürgősebb sebészeti anyagát beszerezhessék és pedig fele részben a sebészeti osztály, fele részben pedig a szülészeti osztály részére.”

100 ÉVE „Kovács Pál kisvejkei lakos folyó hó 15-én a vadkerti gazdaságból Tolnanémedibe ment” – kezdte a bűnügyi történetet a Tolnamegyei Ujság 1924. március 29-i száma. „Útközben szóba elegyedett vele egy fiatal ember, aki egy külteki házba hívta azzal, hogy az ott tartózkodó emberek meg fogják mondani, kik voltak bérletén az orvadászok. Alig lépett azonban Kovács Pál a kérdéses házba, három ember neki támadt és addig ütötte, amig eszméletét vesztve a földön elterült. A támadók abban a hiszemben, hogy a szerencsétlen ember életét vesztette, elmenekültek. Az összevert ember csak néhány óra múlva tért magáhhoz s az ottani lakósok beszállították a kórházba, ahol állapotában már javulás állott be. A csendőrség még aznap megindította a nyomozást a tettesek kézrekeritése érdékében és mint értesülünk, a támadók közül kettő már őrizetben is van.”

90 ÉVE Kállay Miklós földművelésügyi miniszter Budapesten fogadta a Tolna megyei és észak-baranyai tejszövetkezetek vezetőit – tudósított a találkozóról a Tolnamegyei Ujság 1934. március 28-i száma. „A küldöttséget dr. Őrffy Imre, a szekszárdi kerület képviselője vezette és rámutatott arra, hogy a gazdák komoly bajba jutottak a tejárak esése folytán. Michéli Mihály bátaszéki községi bíró, a Tejszövetkezetek Szövetkezete elnöke részletesen ismertette a tejtermelő gazdák bajait, s meggyőzően fejtegette a helyzet tarthatatlanságát. A miniszter nagy jóindulattal, sőt mondhatjuk, teljes megértéssel fogadta a küldöttség kéréseit és határozott ígéretet tett, sürgős intézkedéseket helyezve kilátásba.”

90 ÉVE rálőttek egy vonatra – tudatta a Tolnamegyei Ujság 1934. március 28-i száma. „A nagykónyi vasútállomástól a pári vasúti megálló felé haladó személyvonat III. oszt. kocsija ablakán ismeretlen tettes golyós puskával belőtt. Sérülés nem történt. A csendőrség a nyomozást a tettes kiderítésére megindította.”

90 ÉVE „a Szekszárd Szálló kéktermében lefolyt megyei bridzsversenyt óriási fölénnyel ismét a tavalyi bajnokcsapat nyerte meg” – számolt be a kártyás vetélkedésről a Tolnamegyei Ujság 1934. március 28-i száma. „A csapat tagjai Perczel József csapatkapitány, dr. Nagy Barna, dr. Mikula Dezső, dr. Tagányi Imre, dr. Haiszer János. Örvendetes, hogy a győztes csapat tavaly óta óriásit fejlődött és hogy szakértők megállapítása szerint ez most országos viszonylatokban is egyike a legjobb vidéki csapatoknak.”