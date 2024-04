Harminc bogrács plusz még kétszáz adag

A vendégeket rengeteg családi program várta a nap során. Népi játszóház, arcfestés, íjászat, terápiás kutyák bemutatója is szórakoztatta a megjelenteket, de természetesen sárkányhajózásra is volt lehetőség. Ezek mellett pedig a zene szerelmesei is megtalálták a számításaikat, hiszen Kovács Aliz és a Walking Mama, valamint a Rock Wave zenekar is színpadra lépett.

Mivel viszont egy igazi magyar közösségi program elképzelhetetlen kulináris vonal nélkül, így ez sem maradhatott ki. Ezúttal több mint harminc bográcsban főttek a finomabbnál finomabb vegyespörköltek, valamint a szervezők készültek mintegy kettőszáz adaggal gondolva azokra is, akik ezúttal nem a bogrács mellett állva akarták tölteni az idejüket.

A hatalmas adag elkészítéséről Horváth István, Tolna és térségének országgyűlési képviselője, valamint Máté Péter, a szekszárdi közgyűlés Pénzügyi Bizottságának elnöke gondoskodtak. Az általuk megfőzött ételnek igazán nagy sikere volt, a két hatalmas bogrács pörkölt gyakorlatilag két óra alatt teljesen elfogyott.

Nem most először bizonyítottak

A Dunamenti Polgári Egyesület nem most először szervezett rengeteg embert megmozgató eseményt. Amint arról tavaly november végén beszámoltunk, az I. Dunamenti Kolbásztöltő Fesztivált Szekszárdon tizenhat településről negyven csapat, több mint nyolcszáz résztvevő kereste fel. Akkor szinte egy gombostűt sem lehetett leejteni a szekszárdi piacon, ahol a kofák helyett a vármegyeszékhely és a környékbeli települések civilszervezeteinek csapatai találkoztak. S nem csupán csak összeverődtek a nagy hidegben, hanem kiváló hangulatban remek kolbászokat töltöttek és sütöttek.