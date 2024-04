Állampolgári eskütételekre került sor kedden délután a szekszárdi polgármesteri hivatal dísztermében. A 29 éves Ferencz a romániai Nagyszalontán született. Portálunknak azt mondta, mindig is szeretett volna magyar állampolgárságot szerezni, hiszen az egész családja magyar, emiatt fiatalabb korában sok atrocitás is érte Romániában. Ő viszont nem engedett a hazaszeretetből és minden, olykor igazán nehéz helyzetben is kiállt az anyaföldhöz való kötődése mellett.

A férfi kárpitosként dolgozik Wales-ben, ott ismerte meg élete párját, Mónikát, aki szekszárdi származású. A fiatalok öt éve vannak együtt, a szabadságukat és a nyarankénti pihenő időszakot minden esztendőben Szekszárdon töltik. Így adta magát, hogy Ferencz a tolnai vármegyeszékhelyen tegye le az állampolgári esküt.

Mária szintén Romániából érkezett a tolnai vármegyeszékhelyre. Őt is a szerelem hozta a városba. Szekszárdi borász párjával ugyanis négy éve ismerkedtek meg, azóta amikor csak lehet, a szekszárdi dombok között töltik az idejüket. Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere az ünnepélyes eskütételt követően azt is elárulta, a most fogadalmat tettek, egyben megkapták a formális Szekszárd Tiszteletbeli Polgára címet is.