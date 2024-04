Születésnapi forgatag fogadta a családokat szombaton délelőtt a Paksi Városi Múzeumban, az ünnepelt pedig nem más volt, mint maga az intézmény, amely harminc éve méltó őrzője és bemutató tere a település tárgyi és írott emlékeinek. Az udvaron többek között Paprika Jancsi bábszínháza szórakoztatta a gyerekeket, akik a nyomtatásra szolgáló, pedálos Printciklit is megismerhették. Túri Alfréddal belekóstolhattak a hobbi faesztergálásba, a kiállítótérben különböző kézműves foglalkozások várták őket és saját rajzaikkal, írásos üzeneteikkel egy speciális múzeumi tortát is kidekorálhattak. Születésnap lévén, természetesen egy-egy jókora, fogyasztásra szánt torta is előkerült, amelyet a gyertyagyújtás után együtt ettek meg a rendezvényen résztvevő családok.

Harminc éve nyitotta meg kapuit a Paksi Városi Múzeum

Dr. Fazekas Ferenc, a Paksi Városi Múzeum tavaly kinevezett igazgatója elmondta, hogy már a nyolcvanas évek végén jelentős igény mutatkozott arra, hogy intézményi keretek között állítsák ki azokat a helytörténeti és néprajzi értékeket, amelyeket addig a város Helytörténeti Bizottsága gyűjtött. Ezzel egyidőben Paks határában, a Bottyán-sáncon is elkezdődött az egykori római katonai segédcsapattábor, Lussonium feltárása, amelyről hamar kiderült, hogy jelentős régészeti leletanyaggal bír. A kilencvenes évek elejére így egyértelművé vált, hogy ezek elhelyezésére múzeumra van szükség.

Az önkormányzat 1993-ban hozott erről határozatot, majd 1994. április 26-án került sor az alapító okirat kiadásával múzeum megalapításra. Az intézmény Paks óvárosban található, egykor Cseh-Vigyázó, később Mádi-Kovács család birtokában lévő kúriában nyert méltó elhelyezést. Ott fogadta a látogatókat az 1994-ben átadott kőtárral és az 1995-re megvalósult, Paks történetét bemutató állandó kiállítással, valamint számtalan időszaki tárlattal 2015-ig. Akkor elkezdődött a szomszédos Szeniczey-kúria felújítása és múzeumi kiállítótérré való átalakítása, ahol egy évre rá megnyílt az új állandó kiállítás, a Paksi Metszet a réginél tízszer nagyobb alapterületen. Külső helyszínként Lussonium területén 2003-ban adták át a római romkertet, ahol később felújították a déli kaputornyokat, és római kori játszóteret is kialakítottak.

A kerek évforduló határozza meg az idei programokat

Többek között ezekről a fontos határkövekről is szó esett a családi programot követő délutáni szakmai napon. A Paksi Városi Múzeum első harminc évéről dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna, az intézmény tavaly nyugdíjba vonult igazgatója tartott előadást, majd kerekasztalbeszélgetésre várták a szakmabeliek mellett a múzeumbarátokat és téma iránt érdeklődőket is. A témát az elmúlt három évtized jelentős eseményei adták, valamint a jelenről és a jövőbeli tervekről is szó esett. Dr. Fazekas Ferenc elmondta, hogy az egész évet a kerek évforduló határozza meg.

Változatos múzeumpedagógiai programokkal készülnek, lesznek témahetek, táborok, különböző foglalkozások, kosztümös tárlatvezetések, leletsimogatók. A Helytörténeti Esték elnevezésű rendezvénysorozat már tavaly elkezdődött, és három nagyszabású, országos konferencia megtartására is készülnek idén a múzeumban. Mindemellett 30 év – 30 történet címmel felhívást hirdettek, amelyben a múzeumhoz kötődő egyéni történeteket várnak.